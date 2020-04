Kadir van Lohuizen: ‘Het Amsterdam van Ed van der Elsken is terug’

Kadir van Lohuizen: “Het was 1983 toen de Amsterdamse fotograaf en filmmaker Ed van der Elsken met zijn Austin ‘Mini Moke’ door een leeg Amsterdam reed. Hij moest heel vroeg op om een lege stad te vinden, het zal zo’n vijf uur zijn geweest, in de zomer natuurlijk. De camera had hij op het dak vastgeschroefd.

Het filmpje draaide hij versneld af en hij monteerde de muziek van fluitist Harry Kaplan eronder. Die had Van der Elsken ontmoet terwijl hij op straat een keer stond te spelen, op naar het lijkt het Damrak. Het was het intro van zijn inmiddels beroemde film My Amsterdam.

Ik was toen 20 jaar en nog geen fotograaf, dat kwam een paar jaar later, maar Ed was wel altijd al een held voor me. Zijn boeken Sweet Life en Eye love you kende ik van voor tot achter en van achter tot voor. Ed was niet alleen fotograaf, maar ook een begenadigd filmmaker. Een best bijzondere combinatie, zeker voor die tijd. Johan van der Keuken was er nog zo een.

Heel vaak keek ik naar de versnelde lege straten van Ed en dacht, dit is een Amsterdam dat nooit meer terug zal komen, zo leeg.

Maar nu is dit Amsterdam er weer. Al is de reden is minder leuk, Covid-19, het maakt Amsterdam zo onwaarschijnlijk mooi. Een hommage aan Ed en Amsterdam, met dezelfde fluitist die weer meefluit.”