Kabul blijkt nog uitzichtlozer dan de Zeedijk in de jaren zeventig

Gebroken Kabul, NPO 2.

Hij wekt niets dan vertrouwen. De oogopslag, het postuur, de oprechte interesse: Sinan Can, een man uit één stuk.

Zie hem lopen daar, door de straten van Kabul. Van de brug waaronder de drugs­verslaafden liggen naar de afkick­kliniek, waar wel duizend ­mensen tegelijk verblijven.

Hoe is Can hier terechtgekomen? De korte documentaire Gebroken Kabul begint in de omgeving van nota bene Doesburg.

Can loopt er het erf op van een duistere boer­derij. Spannend muziekje: “Achter deze schuurdeuren ­gebeurde het.”

Wat ‘het’ is, blijkt later: Breaking Bad in de Achterhoek. Hier viel de politie een drugslab binnen: crystal meth in enorme hoeveel­heden, zoals op meer plaatsen. “Maar Nederland krijgt er een concurrent bij.”

Vandaar dat Can in Kabul belandde. Waar de drugs zo welig tieren dat ook 10-jarigen eraan verslaafd raken. En waar je de grondstof voor meth bij wijze van spreken langs de kant van elk bergweggetje kunt oprapen. Het zijn schokkende beelden, daar onder die brug en in die ­kliniek. Het deed Lips denken aan de Zeedijk in de jaren zeventig, maar dan nog een paar slagen uitzichtlozer. De drugs komen al deze kant op, klonk het onheilspellend.

Een Britse drugsdeskundige, die overigens als twee ­druppels water op Breaking Bad-hoofdrolspeler Walter White leek, heeft de montage overleefd, omdat hij zorgt voor het kennelijk essentiële linkje tussen de Achterhoek en Afghanistan.

Een beetje onnodig, vond Lips: het verband met een Nederlandse afzetmarkt voor crystal meth wordt er met de haren bijgesleept. Omdat Afghaans leed alleen niet voldoende is om een mooi programma over menselijke, maar buitenlandse ellende op te dienen?

Aan Can ligt het in elk geval niet: van deze ‘Kuifje in Kabul’ had Lips wel meer willen zien. Bovendien: twintig minuten televisie is raar kort voor zo’n lange reis.

