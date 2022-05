Kabinet gaat extra investeren in cultuursector, speciale aandacht voor beginnende makers

Tijdens de pandemie organiseerde de cultuursector met Kapsalon Theater een ludieke protestactie. Beeld Brunopress

De coronacrisis heeft de kunst- en cultuursector hard geraakt en nog steeds stromen theaters niet vol, hebben ZZP’ers in de creatieve industrie het zwaar en worden evenementen niet uitverkocht. De extra middelen voor cultuur zijn een belangrijke steun in de rug, laat staatssecretaris Gunay Uslu weten in een brief aan de Tweede Kamer.

De extra investeringen gaan naar makers in de culturele en creatieve sector. Producties en projecten kwamen tijdens de coronacrisis stil te liggen. Met 20 miljoen euro aan startsubsidies krijgen vrije producenten de kans om nieuwe producties op te zetten. Hiermee groeit de werkgelegenheid voor makers, technici en decorbouwers. Om de opdrachtenstroom weer op gang te brengen komt 12,5 miljoen euro beschikbaar, om te investeren in grote Nederlandse drama-, documentaire- en animatieseries. Het kabinet wil speciaal aandacht voor beginnende makers die door de sluiting van de cultuursector een moeilijke start hadden.

Tekort aan technici

Om ondernemerschap te stimuleren komt er via Cultuur+Ondernemen 15 miljoen euro beschikbaar om via een lening tegen een lage rente te investeren in producties en projecten. Dit draagt er ook aan bij dat mensen achter de schermen, zoals productieleiders, geluidsmensen en podiumbouwers kunnen terugkeren naar de culturele sector, al is er in de creatieve sector ook een groot tekort aan technici, omdat die in de coronatijd ander werk zijn gaan zoeken.

Staatssecretaris Gunay Uslu benadrukt de verbindende kracht van cultuur. “Het geeft kleur en zin aan ons leven. Dit is het moment om de culturele sector weer te laten bloeien en groeien. De sector heeft zware klappen gehad en met dit plan en deze investeringen wil ik makers en anderen werkzaam in cultuur er weer bovenop helpen. Cultuur is van wezenlijk belang en verrijkt onze samenleving. Het daagt uit, biedt nieuwe perspectieven en brengt ons bij elkaar.” Er komt ook geld vrij voor publiekscampagnes om toeschouwers en bezoekers weer naar podia, evenementen en musea te krijgen.

Inkomensschommelingen

De situatie van veel werkenden in de creatieve industrie heeft ook de aandacht van het ministerie, schrijft Uslu. De coronacrisis liet zien dat ZZP’ers in deze sector een kwetsbare positie hebben. In nauwe samenwerking met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil ze de positie van werkenden in de culturele en creatieve sector versterken.

Velen van hen hebben verschillende opdrachten tegelijk of combineren hun zelfstandige werk met een kleine dienstbetrekking. Ze verdienen onvoldoende om zelf inkomensschommelingen op te vangen en hebben hun spaargeld moeten aanspreken. Daarom komt er 10 miljoen euro vrij voor een pilot die werkgevers helpt om freelancers in dienst te nemen, waardoor ze meer sociale zekerheid hebben. Er komt ook een pilot met een financiële tegemoetkoming in de kosten van een arbeidsongeschiktheids- of pensioenverzekering.

Uslu wil ook aandacht voor jongeren, die flink zijn geraakt door het stilleggen van het uitgaansleven. Met een impuls van 19,6 miljoen euro komt er extra ondersteuning voor de jongerencultuur, bijvoorbeeld voor oefenruimtes voor bandjes, of plekken waar jongeren zich kunnen ontwikkelen en waar ze kunnen experimenteren met theater, dans, muziek en spoken word.