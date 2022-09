Nieuws

Kaartverkoop Parool Film Fest begonnen, log in en maak kans op 2 kaarten voor de openingsfilm

De kaartverkoop van het Parool Film Fest is gestart. De zesde editie vindt van 6 tot en met 9 oktober plaats in Het Ketelhuis, Cinecenter, FC Hyena, De Filmhallen, Kriterion en Rialto de Pijp. Vul het formulier onder dit artikel in om kans te maken op kaarten voor openingsfilm Triangle of Sadness.