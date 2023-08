K3 bestaat 25 (!) jaar: ‘Onze eerste liveshow vergeet ik nooit meer, er was letterlijk níémand komen opdagen’

Een meidengroep met persoonlijkheid en talent. Ziedaar het eenvoudige plan dat 25 jaar geleden ten grondslag lag aan K3. Het Vlaamse meidentrio werd echter niet meteen een succes: ‘Wie denkt dat K3 een weldoordacht concept was, moet onze eerste videoclip nog maar eens bekijken.’

Het is 1997. William Vaesen, een Vlaamse radiopresentator die als zanger ook bekend is als Niels William, legt zich steeds meer toe op het bedenken van muziekgroepjes. Hij is al de manager van jongenskwartet Boysband, dat tijdens een autoritje met Kristel Verbeke bij toeval het zaadje bleek voor een monstersucces. “Kristel deed al enkele jaren achtergrondzang voor me,” herinnert Vaesen (48) zich. “In de auto hadden we het over Boysband, half lachend zei ik tegen Kristel: ‘Misschien moet ik met jou maar de vrouwelijke tegenhanger oprichten’.”

Verbeke, die dan nog als verzekeringsadviseur bij een bank werkt, valt tot zijn verbazing meteen voor het idee. Mascara wordt al geopperd als groepsnaam. Karen Damen, die Vaesen nog kent uit het nachtleven, krijgt als eerste een telefoontje. Ook zij hoeft niet na te denken over het aanbod: “Ik werkte toen in een karaokebar, maar ik wilde gewoon dansen en zingen, iets anders interesseerde me niet.”

Voor het derde plekje houdt Vaesen audities in de studio van zijn jeugdvriend Miguel Wiels, tegenwoordig pianist van Jeroen Woe en Niels van der Laan in Even tot hier. Vaesens oog valt op Kathleen Aerts. “Ik weet nog heel goed waar we elkaar allemaal voor het eerst hebben ontmoet,” vertelt zij. “Bell’s Café in Sint-Niklaas. Ik schrok een beetje: Karen had toen nog echt van dat fluo-haar – ik dacht: die moet dringend naar de kapper. Kristel kwam rechtstreeks van de bank: helemaal afgeborsteld, een poepchic pakje. Maar het klikte wel. We zongen samen een nummer in, we amuseerden ons van de eerste minuut en we wilden het proberen.”

Aanmodderen

Kristel, Karen en Kathleen; bij William Vaesens valt het kwartje, en zo is K3 geboren. Het idee was simpel, zegt Vaesen. “Een meidengroep mét persoonlijkheid en talent. Niet de voor de hand liggende knappe stoten, maar meisjes die bij jou in de straat zouden kunnen wonen. De drie verschillende haarkleuren? Dat was een ingeving van het moment. Karen had al rood haar, maar Kristel en Kathleen waren allebei bruin. Ik denk dat Kathleen toen als eerste heeft gezegd dat ze blond wilde zijn. En omdat bruin ook maar bruin is, hebben we Kristel zwart geverfd.”

Platenfirma BMG tekent K3 nog voor de jonge vrouwen iets bewezen hebben. Maar de eerste single, Wat ik wil, slaat niet aan. “In die beginmaanden modderden we maar wat aan,” zegt Verbeke.

Damen: “Onze eerste liveshow, in Ardooie, zal ik nooit meer vergeten. Er was letterlijk niémand komen opdagen. Voor ons had Boysband opgetreden. Die jongens deelden handtekeningen uit terwijl wij op het podium stonden voor een lege zaal. Erg vonden we dat niet, want we kenden onze danspasjes amper.”

K3 kan een schop onder de kont gebruiken. Tijdens een vergadering met de platenmaatschappij wordt besloten de groep in te schrijven voor Eurosong, de Vlaamse voorronde voor het Eurovisie Songfestival. Miguel Wiels haalt een riedeltje boven dat al enkele jaren in z’n la ligt. “Iets heel simpels, met een ‘pianoke’ en wat Afrikaanse kreetjes. En ere wie ere toekomt: het was toenmalig platenbaas Bart Brusseleers die zei: Dit wordt het.”

Alain Vande Putte, de tekstschrijver van K3, reageert aanvankelijk minder enthousiast op Heyah Mama. ‘Kindermuziek’, oordeelt hij. “Maar wel een wereldhit”, antwoordt Miguel Wiels.

Trillende stem

Eurosong wordt in 1999 de echte vuurdoop en blijkt het gedroomde lanceerplatform – maar niet op de manier die K3 en co in gedachten hadden. Met trillende stem zingen ze Heyah Mama. Jurylid Marcel Vanthilt, presentator en muzikant, maakt hen volledig af. “Fijne vleeswaren, maar daar houdt het op. Als kleuterliedje krijgt dit wel een dikke tien,” klinkt het spottend – en ook een beetje profetisch.

“Vreselijk,” verzucht Damen als ze aan haar tv-debuut terugdenkt. “We zijn voor de leeuwen gegooid. We hadden nul podiumervaring en ineens zaten we live in een programma met een miljoen kijkers. De druk was te groot, we klapten helemaal dicht.”

Intussen gebeurt er iets opvallends met Heyah Mama. Vaesen heeft het als eerste door: vooral kinderen houden van het liedje. “Dat ‘yoghurt-taaltje’ van Heyah Mama sloeg aan bij de jongsten. Tijdens de opnames van het tv-programma Tien om te zien zag ik hoe een vierjarig meisje het van begin tot eind perfect kon meezingen.”

Vreemd, vindt Aerts. “Want als je de tekst van Heyah Mama beluistert, kan je maar één ding concluderen: hij is allesbehalve kindvriendelijk. In de clip zie je ons zelfs met een man in bed liggen. Wie denkt dat K3 vanaf het begin een weldoordacht concept was, moet dat filmpje nog maar eens bekijken.”

Immense markt

Vaesen lanceert een gedurfd idee: wat als K3 nu eens volledig voor het kindersegment gaat? De meisjes aarzelen even, maar niet lang. “Ik begreep wel dat het niet voor de hand lag,” zegt Vaesen. “Kristel bijvoorbeeld had vóór K3 een ander soort carrière in gedachten. Ze had nog in een funkgroepje gespeeld en voelde zich lekker bij het volwassen werk. Maar ook zij was snel overtuigd.”

Zodra iedereen om is, schakelt Vaesen snel. “We zouden een niche bedienen, maar wel een niche met een immense markt.”

Alain Vande Putte en Miguel Wiels krijgen allebei gelijk. Ja, het is muziek voor kinderen. Maar Heyah Mama wordt ook een héél dikke hit. “Op de één of andere manier bleef het in het hoofd van de mensen hangen,” zegt Verbeke. “In de zomer van 1999 stonden we op 1.”