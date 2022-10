Justitie eist ook werkstraf tegen de zoon van Glennis Grace

Glennis Grace bij de rechtbank. Beeld ANP

Tegen een 15-jarige vriend van de zoon is een taakstraf van 50 uur geëist.

In tegenstelling tot de zaak van Grace zelf, werd de rechtszaak tegen haar zoon Thony, en ook die tegen die vriend van haar zoon, donderdag achter gesloten deuren behandeld omdat beide verdachten minderjarig zijn.

Toch werd woensdag bij de rechtszaak tegen Grace en vier andere verdachten al veel duidelijk over de rol van met name Grace’ zoon. Hij was op die bewuste dag in februari erg vervelend geweest bij een Jumbofiliaal in Amsterdam. De tiener – toen nog 15 jaar – bleef ondanks verzoeken van het personeel zijn e-sigaret roken. Toen hem te verstaan werd gegeven dat hij moest vertrekken, zou hij met winkelmandjes zijn gaan gooien. Keer op keer bleef hij rokend de Jumbo binnenkomen en werd steeds agressiever.

‘Weet je wel wie ik ben’

Toen hij uiteindelijk met enig duw- en trekwerk eruit werd gezet, zou hij dingen geroepen hebben als ‘jullie weten niet wie ik ben', ‘ik kom terug met meer mensen’ en ‘jullie krijgen kogels door je kop’. Bij moeder Glennis vertelde hij het verhaal dat hij ‘in elkaar geslagen’ zou zijn. Grace zelf gaf woensdag toe dat de camerabeelden iets heel anders uitwijzen.

Toch geloofde ze haar zoon destijds meteen, ontstak in woede, waarschuwde een ex van haar en ging verhaal halen bij de Jumbo. Dat ontaardde in een vechtpartij. Grace, haar zoon en vijf kompanen gingen enkele medewerkers van de Jumbo te lijf. Justitie eiste woensdag al werkstraffen en in sommige gevallen ook voorwaardelijke celstraffen tegen de zangeres en vier andere volwassen verdachten.

De rechter doet 9 november uitspraak in de zaken van Glennis Grace en de andere vier volwassen verdachten en 10 november in de zaak van de twee minderjarigen.