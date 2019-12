Jules Deelder (1944-2019): dichter van de nacht en de jazz

Hij werd op 24 november 75 jaar – zoals zijn uitgeverij De Bezige Bij het formuleerde ‘een legendarische leeftijd voor een levende legende’. Een leeftijd die hij ondanks een zelfverwoestend bestaan en tot zijn eigen verbazing haalde.

Dat werd gevierd met de publicatie van Hardgin, een bundeling van zijn ‘beste nacht­verhalen’ en een nieuw verhaal. Op de achterflap een tekst die je nu als profetisch zou kunnen opvatten: ‘Deelders hardgin/ hakt erin/ in de lever/ op de kin.’

Donderdagmorgen werd bekend dat de Rotterdamse dichter en schrijver Jules Deelder is overleden. Vorige week donderdag stond ‘de nacht­burgemeester van Rotterdam’ nog fier op een trapje in de bibliotheek van het Rijksmuseum, waar de Belgische fotograaf Stephan Vanfleteren ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van De Bezige Bij de schrijversstal van de uitgeverij vastlegde.

Kenmerkend zwart maatpak, de eeuwige donkere bril – tijdschrift Esquire koos hem in 2010 als de best geklede man in het twintigjarig bestaan van het tijdschrift.

Steunpilaar

Voor uitgever Suzanne Holtzer, die 27 jaar met hem samenwerkte, drong het nieuws donderdagmorgen nog moeilijk door. “Vorige week was hij nog in heel goeden doen en blij dat hij er als dichter in hart en nieren bij kon zijn. Hij was trots dat hij even oud was als zijn uitgeverij, waar hij vijftig jaar lang heeft gepubliceerd. Hij staat op de foto als een echte steunpilaar. Die steunpilaar verliezen we nu en dat voelt als een enorm verdriet.”

Dichter en schrijver Jules Anton Deelder werd op 24 november 1944 geboren in Rotterdam-Overschie. Hij dichtte al vanaf zijn elfde en werd ontdekt door Simon Vinkenoog, door Deelder steevast aangeduid als ‘ene Simon V. te A’, die hem uitnodigde voor de manifestatie Poëzie in ­Carré in februari 1966, waar hij als 22-jarige voor het eerst opviel als performer voor een groot publiek, tussen namen als Reve, Campert, Holst en Nooteboom.

In 1969 verscheen bij De Bezige Bij zijn debuutbundel Gloria Satoria, waarna vele bundels volgden. In 1982 debuteerde hij ook als prozaschrijver met Schöne Welt.

Aucteur

Deelder ontving in 1988 de Anna Blaman Prijs voor zijn gehele oeuvre. In 1999 werd de Johnny van Doornprijs voor de Gesproken Letteren aan hem toegekend.

Zijn onderwerpen: de Tweede Wereldoorlog, Duitsland, Rotterdam, jazz en het leven van Deelder zelf – een leven met veel drugs, want zoals hij dichtte: ‘Leven zonder speed is het leven niet.’ Deelder noemde zichzelf ‘aucteur’, een auteur die zowel gelezen, als gezien en gehoord moet worden. Hij is gelezen. Hij is gezien. Hij is gehoord.