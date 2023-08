Juicekoningin Yvonne Coldeweijer: ‘Ik kan geen onthulling bedenken waar ik spijt van heb’

Yvonne Coldeweijer: ‘Ik wil gewoon lekker een moedertje zijn straks.’ Beeld Manon van der Zwaal

Het epicentrum van de Nederlandse juice bevindt zich pal boven het grenen laminaat voor de meterkast van een bovenwoning in Amsterdam-Oost. De witgelakte deur van de stoppenunit dient als achtergrond voor de filmpjes waarin Yvonne Coldeweijer haar nieuws over de persoonlijke levens van het Nederlandse sterrenbestand met haar volgers deelt.

Doorgaans is een geschreven post toereikend om haar gossip te verspreiden, maar als de situatie erom vraagt – de brief van zeven kantjes die André Hazes aan zijn vriendin Sarah schreef om hun relatie te beëindigen was er zo eentje – zakt Coldeweijer (36) op een kussentje op de vloer om zichzelf te filmen. Bel witte wijn erbij en dan vloeit de juice bijna vanzelf uit haar mond. “Het licht is hier mooi,” wijst ze naar de vensters. “Ik moet alleen zorgen dat die verwarmingsbuis daar niet in beeld komt.”

Aan die intieme setting komt binnenkort een eind. Coldeweijer – zwanger van haar eerste kind – zal verhuizen naar een ruimere woning in Muiden met haar vriend Max (‘Hij werkt in de logistiek, heeft helemaal niks met juice’). Maar daarvandaan blijft haar juicekanaal gewoon produceren, zegt ze. Al is het even afwachten hoezeer haar hoofd vlak na de bevalling staat naar nieuws over de vruchtbare periodes van zanger Douwe Bob, het liefdesverdriet van Gordon of de vraag wie er op een bedrijfsfeestje van SBS Shownieuws met elkaar in een bezemkast belandden.

Imperium met omzet van 2 miljoen

Op de primeurs over dat soort sterrennieuws bouwde Coldeweijer – voormalig actrice in de Efteling en in kinderseries en popzangeres – een imperium waarvan ze de omzet, mede dankzij een lucratieve kledinghandel, inmiddels zelf inschat op een jaarlijkse 2 miljoen euro. Op Instagram volgen bijna 800.000 mensen haar dagelijkse updates.

Met haar juicekanaal transformeerde ze eigenhandig de entertainmentjournalistiek. Waren de roddels voorheen voorbehouden aan de bladen en later aan televisierubrieken als RTL Boulevard en Shownieuws, inmiddels domineert de online juice de Nederlandse showbizz en volgen talloze polderbekendheden angstvallig wat Coldeweijer publiceert.

Hoewel de rechter haar al meerdere keren terugfloot, is ze soms ook de eerste met groot nieuws. Zo speelde ze een rol bij de arrestatie van Lil Kleine door beelden te publiceren waarop de rapper zijn toenmalige vriendin mishandelde. Ook bracht ze, nog voor de BOOS-uitzending, naar buiten dat Marco Borsato en Ali B zich schuldig zouden hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Yvonne Coldeweijer: ‘Roddelen heeft een heel verbindende functie.’ Beeld Manon van der Zwaal

Reden voor de audiëntie in het in goud en witmarmer opgetrokken appartement van Coldeweijer is de speciale reeks afleveringen In Frans we trust die ze samen met journalist Mark Koster maakt voor het podcastplatform Podimo. Daarin nemen de twee het fenomeen Frans Bauer onder de loep. Zijn ‘buitengewone gewoonheid’ en ‘betrouwbaarheid’ komen bijna wekelijks terug in haar videovlogs en steken volgens het duo gunstig af bij de rest van de vaderlandse amusementswereld. Want, zo zegt Coldeweijer inmiddels te weten: in een aanzienlijk deel van de Nederlandse BN’ers schuilt een vreemdganger of tenminste een hypocriet.

Waar komt de behoefte vandaan om gebeurtenissen in het persoonlijk leven van een ander naar buiten te brengen?

“Dat is toch een heel natuurlijk verschijnsel? Roddelen heeft een heel verbindende functie. Vooral bij vrouwen, merk ik. Want 90 procent van mijn volgers is vrouw. Roddelen zorgt ervoor dat er oestrogeen vrijkomt, een prettig gevoel.”

“En je kunt je identiteit vormen aan de hand van zo’n verhaal. Als het over een vreemdgaande zanger gaat, vraag je je af: wat zou ik doen als het mijn man zou zijn? Dat bespreken versterkt die onderlinge band weer. Niet voor niets zien mijn volgers mij ook als een soort vriendin.”

Op welke scoop ben je het meest trots?

Meteen: “Douwe Bob en de drie baby’s bij verschillende vrouwen. Dat was juice ten top. Dat je denkt: dit kan niet waar zijn. Lekkere juice kan ook gaan over een BN’er die voordringt bij de kassa. Maar toen de eerste tips over Douwe Bob binnenkwamen, wist ik: dit wordt fantastisch. Eerst was er één baby. En toen nog één. En toen nog één! Al snel kwamen al die online memes erbij. Kinderwagens, wiegjes. Het explodeerde helemaal.”

Hoe kwam je aan dat nieuws?

“Ik kan niet precies zeggen van wie dat kwam. Maar het komt bij mij altijd uit de directe kring rondom iemand. Als een spion het zegt van de neef van de buurman te hebben gehoord, is dat niet voldoende.”

“Er zijn ook genoeg BN’ers die me via slinkse manieren juice toesturen. Soms zelfs schadelijke juice over zichzelf. Er is nu bijvoorbeeld een ster die een burn-out heeft. Waarschijnlijk komen die anonieme tips van hemzelf, omdat hij wil uitleggen hoe het zo ver is gekomen.”

Douwe Bob reageerde door te zeggen dat het hem een liefdeloos bestaan lijkt, het uitventen van de sores van anderen.

“Ja, natuurlijk zegt hij dat. Lig ik niet wakker van. Maar het was wel allemaal de waarheid. Als je het belang niet ziet om die boven water te hebben, zul je nooit begrijpen waarom ik daarvoor strijd.”

Dat waarheidsargument draag je vaker aan. Ook als het gaat om het ontmaskeren van vreemdgangers. Je hebt er inmiddels talloze aan de schandpaal genageld. Hebben die niet het recht om zelf te bepalen wat er met hun relatieproblemen gebeurt?

“Nee, dat zoiets bekend wordt, vind ik helemaal de verantwoordelijkheid van de vreemdganger. Ik merk dat het gedrag van die bekende types veel van mijn volgers moedeloos maakt. Is dan geen enkele man meer te vertrouwen? Die gasten pakken maar gewoon wat ze pakken kunnen. Zijn ze echt allemaal knettergek?”

“Ik ben van jongs af aan opgevoed met right or wrong. Mijn beide ouders zitten bij de politie. De moraal zit er dus diep in. Als ik zie dat anderen die antenne helemaal niet hebben, ben ik soms een beetje… eh.. belerend? Nou, in ieder geval teleurgesteld.”

Je betrekt zo soms ook een gezin in de publieke ellende. En niet zelden ook kinderen.

“Is het míjn verantwoordelijkheid om daarover na te denken of die van die vreemdgaande man? Als publiek figuur pluk je de vruchten van je bekendheid. Als je je dan misdraagt moet je ook beseffen: soit, dan krijg ik het voor mijn kiezen.”

“En heel vaak zijn het nog mannen die op social media mooi weer spelen met hun gezin ook. Zo nep. En die vrouwen weten dus gewoon van niets. Daarom ga ik er zo pittig in. Het is hoogverraad. Ik zorg nu voor wat sociale controle en merk dat die BN’ers zelfbewuster worden. Een goede zaak.”

Maar het blijft iemands privésituatie.

“Ik snap heel goed waar de wrijving zit, hoor. Ik denk alleen dat er in de samenleving twee groepen zijn. De eerste stelt de waarheid voorop en vindt kritiek op mensen die die verdraaien heel belangrijk. De andere groep is meer van ‘leven en laten leven’. Die vindt het iets voor bij mensen thuis. De scheiding tussen die twee kampen is vrij hard. Prima, toch? Ik vind het alleen dan wel weer hypocriet dat die tweede groep mijn nieuws toch volgt. Blijkbaar willen ze het toch allemaal weten.”

Komt je fanatisme voort uit eigen ervaring?

“Dat zou kunnen ja. Ook ik had een partner die vreemdging. Zo’n ontdekking draait om meer dan het met iemand anders naar bed gaan. Het zaait zoveel twijfel: is je hele relatie dan niets waard geweest? Ik kwam er zelf achter. Hij (de Australische rugbyer Nathan Daly, red.) was in het buitenland. Ik zocht iets in de berging en kwam een koffertje tegen dat ik nooit eerder had gezien. Erin vond ik een telefoon met inlogs voor accounts op Facebook en heel veel foto’s. Allemaal slapende meisjes in bed. Ik lag er ook tussen. Als een soort trofee. Ik voelde me zo ontzettend dom.”

Stel, we komen erachter dat je huidige vriend vreemdgaat…

“Zet het maar gewoon in de krant. Ik zou het niet in mijn hoofd halen om daar iets van te vinden. Of ik dankbaar zou zijn? Dat gaat wat ver, maar ik geloof dat de waarheid uiteindelijk altijd het beste is voor iedereen.”

Moet je dan geen strengere criteria aanleggen voor je iets publiceert? Je hebt diverse keren moeten rectificeren.

“Ik knal inmiddels niet meer zomaar alles online. Ik gebruik maar 10 procent van de tips die ik binnenkrijg. Zwangerschappen en ziektes doe ik sowieso niet. Daarmee ben ik voorzichtiger geworden sinds de rechter oordeelde: je moet het nieuws wel aannemelijk kunnen maken. Ik kan eerlijk gezegd geen onthulling bedenken waarvan ik spijt heb.”

Ook niet van je post tijdens de gijzeling in de Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam in februari 2022? Je vertelde op welke locatie in de winkel slachtoffers zich schuil hielden.

“Toen besefte ik nog niet hoe groot mijn impact eigenlijk is. Ik had er gewoon niet over nagedacht dat mijn informatie bij die gijzelnemer terecht kon komen. Het was echt dommigheid.”

Soms lijk je ook vilein te zijn omdat je iemand simpelweg niet aardig vindt.

“Als ik iemand nep vind, ben ik een beetje gemeen, ja. Ik vind ook niet dat we alleen maar lief voor elkaar hoeven te zijn. Wie heeft dat bedacht?”

“Privé ben ik juist een warm, betrouwbaar, lief persoon. Vrij traditioneel ook. Ik wil gewoon lekker een moedertje zijn straks. Voor mijn gezin zorgen.”

Zie je jezelf dit werk over vijf of tien jaar nog doen?

“Voorlopig wel. Ik vind dit gewoon een lekker leven. Ooit terug de showbizz in als zangeres? Oh, absoluut niet. Ze zien me aankomen. Dat wist ik toen ik begon met juicen: dat pad is forever afgesloten.”