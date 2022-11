Juffenballet: een onderwijssprookje met een scheut Roald Dahl

Beeld Bart Grietens

Toen hij zes jaar oud was dacht René Geerlings dat basisschooljuffen na schooltijd in de klas bleven. Slapen deden ze dan op een matje. Inmiddels is Geerlings artistiek leider van het Rotterdamse gezelschap Maas Theater en Dans. Als regisseur van Juffenballet fantaseert hij er verder op los: wat doen juffen allemaal als ze geen les geven? Zijn voorganger bij Maas, Moniek Merkx, leverde de teksten voor dit onderwijssprookje en choreograaf Cecilia Moisio zet het ballet in beweging.

Plaats van handeling is basisschool Zonderland. Directrice Maanzaad (Dorien Folkers) gelooft in de vrije en creatieve ontwikkeling van kinderen. Maar de oude hippie is aan haar pensioen toe: voortdurend valt zij snurkend in slaap. Zij vestigt haar hoop voor de toekomst op de optimistische stagiaire Roos (Imke Smit).

Dat is absoluut niet naar de zin van het jaloerse juffenkorps, onder aanvoering van de doortrapte juf Blauwzuur (Roosmarijn Luyten), dat de school het liefst wil omvormen tot een lucratieve leerfabriek rond discipline en efficiëntie.

Fantasievolle vormgeving

Terwijl volwassenen in de hilarisch uitgewerkte machtsstrijd tussen verschillende soorten juffen een discussie over onderwijssystemen zullen herkennen wordt het jeugdige publiek overrompeld door de fantasievolle vormgeving. Decorontwerper Sanne Danz laat een klaslokaal met schoolbord veranderen in een toverachtig woud. Leraressen veranderen in heksen die een drankje brouwen om de directrice blind te maken.

Vrolijk leentjebuur spelend bij Roald Dahl (Matilda, De Heksen) werkt de voorstelling toe naar een gelukkig einde, met aanstekelijke dansnummers, campy acteerwerk en uitzinnige verkleedpartijen. En die Blauwzuur mag dan een kreng zijn, maar met haar spectaculair gezongen musicalnummer over de winter steelt ze wel mooi de show.