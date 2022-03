Jubileumvoorstelling ‘Euphoria’ van Julian Rosefeldt niet op 75e Holland Festival

Jubileumvoorstelling Euphoria van Julien Rosefeldt. Beeld Holland Festival

In 2017 was Julian Rosefeldts Manifesto, een dertienschermsinstallatie met evenzoveel rollen voor de Australische actrice Cate Blanchett, een van de grote trekpleisters van het Holland Festival. De komende editie stond Rosefeldts nieuwe filminstallatie Euphoria gepland als jubileumvoorstelling: zeventien dagen lang zou hij te bezoeken zijn in de Centrale Markthal, in een 90 minuten durende loop.

Het feest gaat echter niet door. De in Berlijn woonachtige Rosefeldt werkt sinds lange tijd samen met een Oekraïense filmploeg. Door de toenemende dreiging uit Rusland werden de opnames in Kiev kort voor het uitbreken van de oorlog afgebroken, met als gevolg dat deze monsterproductie niet op tijd klaar kan zijn voor het Holland Festival in juni. Het festival doet de afmelding ‘met pijn in het hart’.

Ongebreideld consumentisme

Euphoria gaat over het ongebreidelde consumentisme in onze samenleving. Voor- en tegenstanders van het kapitalisme krijgen een platform; zowel de euforische als de destructieve kant van het consumentisme wordt voelbaar gemaakt. De teksten over economie en kapitalisme zijn van onder anderen Donna Haraway, Karl Marx en Ayn Rand en worden gesproken en gezongen door veelgeprezen internationale acteurs en honderdvijftig zangers van het Brooklyn Youth Chorus.

Zonder Euphoria staan er van 3 tot en met 26 juni nog altijd 34 producties op het programma, waaronder 9 wereldpremières en 10 Nederlandse premières. De organisatie én de producent, The Park Avenue Armory in New York, hopen Euphoria volgend jaar alsnog te tonen op het Holland Festival.