Journalist Ed van Westerloo (81) overleden

Voormalig journalist Ed van Westerloo is zondag op 81-jarige leeftijd overleden.

Van Westerloo werd in 1976 hoofdredacteur van het NOS Journaal en hielp onder meer mee aan het tot stand brengen van het Jeugdjournaal. Van 1988 tot 1994 was hij nog directeur televisie van de NOS.

Na dertig jaar bij de publieke omroep te hebben gewerkt, stopte de journalist op 1 januari 1995 bij de NOS. Hij begon als journalist in 1959 bij het ANP, waar hij werkzaam was op de luchtvaartredactie en op de stadsredactie in Amsterdam. Daarna was hij nog correspondent op Nieuw-Guinea dat toen nog bij Nederland hoorde. Ook heeft Van Westerloo gewerkt voor het KRO-programma Brandpunt, waar hij in 1971 eindredacteur werd.

Ed is de broer van journalisten Gerard en Fons van Westerloo. Hij schreef twee boeken, waaronder een levensbeschrijving van Prins Claus bij diens dood in 2002.