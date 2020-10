Jorjen (23) deed alles voor een sixpack. Is dat de schuld van Instagram?

Ziek gespierd. Beeld NPO 3

Over het vrouwelijk schoonheidsideaal, en de bereikbaarheid of wenselijkheid daarvan, zijn al boekenkasten volgeschreven. Maar mannen die obsessief bezig zijn met hun uiterlijk is een relatief nieuw fenomeen. Hierover gaat de documentaire Ziek gespierd, gemaakt door drie NRC-journalisten.

Zij volgen de 23-jarige Jorjen, die zeven jaar geleden een eetstoornis ontwikkelde. Hij was geobsedeerd door mannen met een sixpack en deed er alles aan om zelf ook zo gespierd mogelijk te worden. Daarin schoot hij door: hij sportte dagelijks en at nauwelijks, tot hij nog maar 45,9 kilo woog, zijn lichaamstemperatuur was gedaald tot 33,7 graden en hij moest worden opgenomen.

De weg naar herstel was lang en zwaar, vertelden Jorjen en zijn moeder. Uiteindelijk was het met hulp van oud-wielrenster en ervaringsdeskundige Leontien van Moorsel dat Jorjen er weer enigszins bovenop was gekomen. Maar nog steeds had hij het moeilijk met zijn uiterlijk. “Ik zou willen dat het er iets spectaculairder uit zou zien,” zegt hij, als hij met ontbloot bovenlichaam voor de spiegel staat. “Dat als je over het strand loopt mensen denken: daar komt iemand aan.”

Het beeld van hoe een man er uit hoort te zien had Jorjen van Instagram en uit fitnessmagazines, waar fitboys met sixpacks en opgeblazen torso’s de norm zijn. De documentaire heeft er twee voor de camera gekregen, die vertellen over hun trainingsschema’s en diëten. Daar vond Lips van alles van, maar het verband met Jorjens tragische toestand overtuigde niet helemaal.

Dat een fixatie op het eigen lichaam ziekelijke vormen kan aannemen is evident, maar als mensen zichzelf zo uithongeren dat ze bijna sterven, lijkt er wel wat meer aan de hand te zijn dan enkel de invloed van Instagram. Ziek gespierd blijft zo vooral een treurig portret van een tobbende jongen, maar als breder maatschappelijk verhaal schiet het iets tekort.

