Joris Linssen loopt weer tussen de drommen mensen op Schiphol

Joris Linssen op het drukke Schiphol, in Hello Goodbye, NPO1.

Drommen mensen die in de aankomsthal van Schiphol wachten, familieleden die elkaar in de armen vallen en Joris Linssen die op zijn dooie gemak tussen de menigte loopt, op zoek naar goede verhalen. Hello Goodbye leek wel in een ander decennium gemaakt, maar het was toch echt de eerste aflevering van een nieuw seizoen.

De reeks werd net voor de coronacrisis opgenomen. Mazzel voor Linssen, want een ‘corona-editie’ zag hij niet zitten. Daar kan Lips inkomen – warme onthalen op anderhalve meter afstand zouden het feelgoodgehalte toch wat naar beneden schroeven. Al zou Linssen er zelfs met mondkapje in slagen om op sympathieke wijze van nul naar full-on therapiesessie te gaan binnen drie vragen.

Tegen een vrouw die als enige van haar gezin niet naar Nieuw-Zeeland emigreerde: “Verlangde je als kind niet enorm naar je broer en zus?”

Tegen een man die met een vriend naar Jakarta gaat nu zijn vrouw is overleden: “Denkt u dat ze er nog is, op een of andere manier?”

Tegen een vrouw die wacht op haar biologische familie uit Colombia: “Denk je dat je je adoptieouders gekwetst hebt?”

De verhalen liggen op straat, maar je moet wel weten hoe je ze uit onbekenden krijgt. Beelden uit een tijd waarin je onbekommerd kon reizen, kon klagen over wachtrijen bij de douane en je niet in thuisquarantaine hoefde bij terugkomst: Lips kreeg er bijna heimwee van. Hij vroeg zich af hoeveel van de gefilmde herenigingen in deze tijd nog hadden gekund, en hoe het de herenigden zou zijn vergaan.

Dat deed Linssen ook – die liet eerder deze week weten te gaan videobellen met de mensen uit het programma. Eén voordeel van de reisbeperkingen: de jonge vrouw die zoveel last had van heimwee dat Linssen haar vroeg of ze weleens therapie had overwogen, heeft het deze maanden hopelijk wat makkelijker gehad.

