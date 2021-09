Joosje Duk schreef voor haar vader die in coma op de ic lag met corona

Joosje Duk: ‘Ik ben gaan schrijven om mijn gedachten te ordenen.’ Beeld -

Mócht hij wakker worden, hadden ze in het ziekenhuis gezegd, dan kan het fijn voor hem zijn om terug te lezen wat hem is overkomen. Rogier Duk, 73 jaar, volslank, met hang naar Franse kaasjes, diabeticus bovendien, is eind maart 2020 niet in orde. “Maar geen coronaklachten?” checkt de familie. “Geen coronaklachten.”

De markante advocaat en bibliofiel – hij heeft in Den Haag een aparte woning voor zijn boekencollectie – heeft wél corona en gaat binnen enkele dagen van ziek naar zo doodziek dat hij in coma wordt gebracht. Zijn dochter Joosje besluit een dagboek voor hem bij te houden. Het mondde uit in een veel breder verslag, ze gaf het hem april 2021, een jaar na zijn ziekenhuisopname.

“Die dagen van toen waren zo intens, ik kwam niet goed in slaap. Daarom ben ik gaan schrijven, dat hielp me mijn gedachten te ordenen. Maar ik zag ook zoveel fascinerends, zoals de interactie van verpleegkundigen, ik koppelde alles met wat ik in de krant las. Daardoor ben ik ook met meer afstand gaan schrijven – en dat is toen een beetje uit de hand gelopen.”

Het is een tijdsbeeld van een periode die we alweer bijna zouden vergeten: die eerste fase, toen nog bijna niemand kon worden getest, de oplopende paniek. Maar het is, met onder meer jullie koosnaampjes en een belangrijke bijrol voor een knuffelolifant met de naam Mimp, ook wel heel persoonlijk. U zegt nooit ‘mijn vader’, het is altijd ‘papa’. Heeft u niet geaarzeld om dit uit te geven?

“Het was papa die zei: ‘Je moet het uitgeven, andere mensen kunnen daar steun uit putten.’ Dat had ik totaal niet verwacht, papa is niet iemand die snel zijn leed op tafel legt; ik was er zelfs van uitgegaan dat hij dat nooit zou willen. Nu mensen het gaan lezen vind ik het best overweldigend, maar mijn redacteur zei dat het boek juist door die persoonlijke details meer gaat leven en herkenbaar is.”

“Het opschrijven zorgde er ook voor dat ik eerlijker kon zijn tegenover mezelf over hoe moeilijk die periode was; als ik erover vertelde hield ik me veel meer op de vlakte. Ik denk dat papa nooit helemaal kan beseffen hoe het voor ons is geweest. Toen hij zijn vaccinaties kreeg, werd hij weer even goed ziek. Dat bracht me helemaal terug bij de paniek van toen. ‘Het komt wel goed,’ zei hij, ‘ik moet alleen even op bed liggen.’ Dat zei hij destijds ook. Maar dat heeft hij allemaal niet meer bij volle bewustzijn meegekregen. Voor hem was de periode van herstel veel heftiger, hij moest zijn hele lichaam weer aan de praat krijgen. Terwijl het toen voor ons jackpot was: hij was weer wakker.”

We deden toen nog niet aan mondkapjes, hadden geen idee dat er een nieuwe lockdown zou komen en een deltavariant; onze naïviteit van toen is als je het terugleest zowel grappig als hemeltergend.

“Toen papa voor hij ziek werd klaagde dat onze zomervakantie naar Juan-les-Pins vast niet door kon gaan, dacht ik dat het tegen die tijd allemaal wel weer normaal zou zijn. Papa noemde dat ‘onrealistisch optimistisch.’ Maar zo ben ik aan zijn ziekbed ondanks alle angst ook onrealistisch optimistisch geweest – en dat ben ik nog: we zijn zo gewend dat alles heel snel op te lossen is, dat we niet zien wat er allemaal wél is gebeurd, hoeveel verder we zijn dan toen. Omdat er fouten worden gemaakt, sta je niet stil bij wat er allemaal wél goed gaat. We kunnen ons laten testen, wat heel veel leed kan voorkomen.”

“Wij hebben niet alleen het geluk gehad dat het goed is afgelopen, wij waren ook fysiek gelukkig in de zin dat wij papa mochten bezoeken. Er zijn heel veel mensen die dat niet hebben gekund, tegenover ons verhaal staan nog veel schrijnender verhalen. Ik voelde me bijna verplicht op te schrijven wat zoveel mensen niet mochten ervaren. Ik denk dat er nu heel veel verborgen leed is. Omdat we vooruit kijken naar dalende cijfers, naar versoepelingen, omdat we denken: wat betekent dat voor mijn dagelijkse vrijheid, vergeten we de mensen die door iets verschrikkelijks heen zijn gegaan en nog lang niet de tijd hebben gehad om dat een plek te geven.”

Edelfigurant Joosje Duk is afgestudeerd aan New York University in Filmmaking, Acting en Journalism en woont met haar partner Sebastiaan Chabot in New York. In maart 2020 kwamen ze naar Nederland omdat zij een VPRO-serie ging opnemen en Chabots debuutroman De slaap die geen uren kent verscheen. Tijdens haar verblijf in Nederland is de onlineserie Edelfigurant na uitstel alsnog gedraaid. Duk won dit jaar ook de Netflix New Voices Script Contest en werkt aan een speelfilm voor Netflix.

Beeld -

Joosje Duk

Ik zie je bij de uitgang

Lebowski, €19,99

224 blz.