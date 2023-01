Jonnah Bron debuteert met erotische arthousefilm: ‘Een artistieke film over intimiteit miste ik’

Still uit need. Beeld Jonnah Bron

Een meisje kijkt naar alle handen die naar haar naakte lichaam reiken. Ze knikt, beduusd, maar biedt ter instemming haar arm aan, waarna de handen haar lichaam insmeren. De camera volgt haar verder op een ontdekkingstocht door verschillende ruimtes waar ze mensen op een intieme manier ontmoet. Ze verkent, lijkt soms in de war en niet helemaal te weten wat ze doet. Tot haar de vraag wordt gesteld:“What do you need?”

Het is volgens Amsterdamse filmmaker Jonnah Bron (28) een vraag die de meeste koppels elkaar niet of te weinig stellen. “Ik hoor veel om me heen dat mensen het moeilijk vinden om hun seksuele verlangens uit te spreken. Die intieme eerlijkheid ontbreekt in veel relaties.” Met haar korte film need (zonder hoofdletter, om het klein en intiem te houden), die op het International Film Festival Rotterdam (IFFR) in première gaat, wil zit dit taboe doorbreken.

“Ik vind het zelf heel leuk om over seks en intimiteit te praten en zie dat veel mensen een verouderd idee hebben van ‘hoe seks hoort’. Dan blijft het een dooie boel.” Volgens Bron kan het schadelijk zijn als er niet over seks wordt gepraat. “Ik ben het eens met de kritiek die er al lange tijd is op seksuele voorlichting, dat die niet ingaat op hoe seks ook leuk kan zijn. En het had ook wel eens over queer liefde mogen gaan, dan was ik misschien minder lang in de kast gebleven.”

Choreografie van aanrakingen

Need gaat over de intieme zoektocht, die volgens Bron vaak onzichtbaar blijft. Een choreografie van blikken en aanrakingen waarin thema's als consent, verwachtingen, veiligheid en vrijheid naar voren komen. Met als slot een poëtische dialoog waarin de personages hun intieme verlangens bespreken.

Bron koos bewust voor een diverse cast, met een Aziatisch meisje in de hoofdrol. “Zij staat dicht bij mezelf – ik heb een Chinese achtergrond – en het doorbreekt een stigma. In de porno-industrie worden Aziatische vrouwen ingezet als fetisj, een aparte categorie waar veel mensen naar zoeken. Deze erotische arthousefilm geeft een ander beeld van een Aziatische vrouw in intieme setting.”

De film is geen porno. “Het gaat niet alleen over seks. Mensen zijn wel naakt, maar het gaat meer over intimiteit. Porno heeft vaak het doel mensen te laten klaarkomen. Het is een mooie bijkomstigheid als mensen opgewonden raken van de film, maar dat is niet het doel waarmee ik het heb gemaakt.” Met need wil Bron juist laten zien dat films waarin seks een belangrijke rol speelt ook kunstzinnig en inspirerend kunnen zijn. “Vaak is het of porno, porna, of iets als Fifty Shades of Grey; over de top en gedramatiseerd. Een artistieke film over intimiteit miste ik.”

Opgespoten dames

Het is Brons eerste film, die ze als autodidact maakte. Ze is er twee jaar mee bezig geweest. Ze studeerde fotografie aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam en naaktheid speelde altijd een belangrijke rol in haar werk. “Het begon vanuit een behoefte beter gerepresenteerd te worden. Toen ik als zestienjarige ‘lesbian’ intikte op Google of Tumblr kreeg ik alleen maar plaatjes van opgespoten dames met blonde haren en lange nagels. Ik wilde het beeld van vrouwenliefde verbreden.”

Bron hoopt met need haar stempel te drukken op dat medialandschap. “Ik ben zelf queer en misschien hebben andere queers er ook wat aan. Maar ik hoop met de film juist ook mensen buiten die bubbel aan te spreken. Ik ben eigenlijk vooral benieuwd wat zij ervan vinden. Hopelijk biedt het ze een nieuw perspectief.”

“Mijn ouders zitten bijvoorbeeld in de zaal tijdens de première, dat vind ik wel spannend. Ze weten wat ik doe, maar ik vermoed dat ze toch een meer stereotype beeld van een platte seksfilm verwachten.” Ze hoopt dat de film gesprekken oplevert. “Hoe mooi als mensen na de première samen thuiskomen, hun jas ophangen, elkaar even aankijken en zeggen: Nou schat, wat verlang jij eigenlijk?”

Need gaat 27 januari in première in LantarenVenster in Rotterdam