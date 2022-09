Jongeren van het Balboaplein staan op het toneel met stuk over spelende kinderen in oorlogstijd

De jongens rennen op hun plaats, met grote ogen gericht op het publiek, tot ze bij de denkbeeldige Palestijnse muur komen. Beeld Jakob van Vliet

Zodra je een stap zet in de donkere kelder van buurthuis De Tagerijn in De Baarsjes, staren de maskers op tafel je al aan. Met gefronste wenkbrauwen, rimpels of een grote neus trekken ze de aandacht. Maar ze komen pas echt tot leven als ze worden opgezet voor de repetities. Op de vloer spelen acht jongens uit de buurt tussen de tien en zestien jaar samen met vaste spelers van het collectief. Over vier dagen begint Troupe Courage met de reeks voorstellingen en ze repeteren nog twee scènes.

“In Jenin in Palestina spelen kinderen tussen de tanks, kogels en beschietingen. Ondanks dit alles blijven ze spelen,” zegt actrice Katrien van Beurden (45). Ze zag het met eigen ogen, toen ze daar zes jaar werkte om jongeren als acteurs op te leiden. Een van die spelende jongetjes was de inmiddels dertigjarige Alaa Shehada. “Sindsdien reist hij met me mee en is hij een vaste speler van het collectief.”

Herkenbare beelden

Samen met de Amsterdamse jongens die binnendruppelen na hun schooldag speelt Shehada zijn eigen verhaal, de rode draad in de verder geïmproviseerde passage.

De xylofoonmuziek wordt nog even doorgenomen, de lichten schijnen op het toneel en de maskers worden opgezet. Acht jongens rennen op hun plaats, met grote ogen gericht op het publiek, tot ze bij de denkbeeldige Palestijnse muur komen. Vanaf een bankje naast de vloer maken spelers geluiden die schoten suggereren.

Na de repetities trekken Van Beurden en jongerenwerker Erol Esen (43) zich terug in de keuken. Terwijl twee oudere mannen uit het buurthuis het avondeten voorbereiden, vertelt Van Beurden dat ze Esen op het Balboaplein heeft ontmoet. Hij is hier ook opgegroeid en heeft haar in contact gebracht met de jongeren. Zijn hectische jeugd bracht hij veelal door op straat. “Ik zie mijn eigen jeugd terug in het spel dat de jongens neerzetten,” zegt hij.

Optreden in een sloppenwijk

Opvallend genoeg zijn er naast de maskers geen andere objecten op de theatervloer. “We hebben niks meer nodig dan licht, maskers en een achtergrond. Nu hebben we een pop-uptheater gebouwd, maar in een sloppenwijk spelen we midden op straat,” zegt Van Beurden. “Doordat het publiek zich de rest moet verbeelden, gaat hun fantasie vloeien. En juist hierdoor wordt de empathie groter.”

De toeschouwers, van theaterminnend publiek tot bewoners uit de buurt, treden zo toe tot de wereld van de jongeren op het plein, en volgens Van Beurden en Esen is dit de sleutel tot verbinding: “Laten we met elkaar spelen.”

Theatervoorstelling De held van BB, Troupe Courage, 9-18 september, Huiskamer de Tagerijn in De Baarsjes, Balboastraat 18.