Jonge maker Teunie de Brouwer: ‘Eigenlijk heb ik 6 jaar aan therapie vertaald naar 50 minuten theater’

In Jonge Makers stellen we beginnende theatermakers voor. Deze keer actrice en theatermaker Teunie de Brouwer. Ze studeerde in 2021 af aan de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie. In haar voorstelling Hert onderzoekt ze irreële angsten.

Wat voor werk maak je?

“Het voelt pretentieus om te zeggen wat voor werk ik maak, want ik kom net kijken. Ik heb na de toneelschool vooral veel zelf gespeeld. Hert is het eerste wat ik professioneel gezien zelf heb gemaakt – met Naomi Steijger als regisseur en Femke Arnouts als tekstschrijver, Iris Bakker voor de muziek en Xander van Vledder voor de eindregie.”

“Het begint altijd met iets van mijzelf. Iets waar ik tegenaan loop of wat me fascineert. Bij Hert was dat mijn treinangst en paniekaanvallen. Veel mensen in mijn omgeving konden dat niet goed begrijpen, omdat ik hiervoor nooit angsten kende. En dat weerhield me er ook van het te kunnen accepteren. Door erover te praten en te lezen ontdekte ik dat het veel universeler is.”

“Nu, zes jaar later, voelde ik dat het tijd was er een voorstelling over te maken. En dan is het leuk om met het materiaal uit het echte leven de vertaalslag te maken naar theater. De vorm danst tussen realisme en absurdisme. Ik ga bijvoorbeeld een dialoog aan met een tegel, die van steen is en dus niet in staat is om iets te voelen en daarom gevoelens verzamelt. Die vorm sluit aan bij wat angst met je kan doen. Je leeft voor even op een andere frequentie.”

Hoe ziet je ideale publiek eruit?

“Het liefst maak ik Hert voor mensen die zelf ook met angst leven. Wellicht voor een beetje herkenning en troost. En dat we er ook een beetje om kunnen lachen samen. Want hoe rot het ook voelt als je er in zit, ik zie er ook de humor van in. Dat wij mensen, zo gecompliceerd als we zijn, het onszelf soms zo moeilijk kunnen maken.”

“Eigenlijk heb ik zes jaar aan therapie vertaald naar een stukje theater van vijftig minuten. Dus mocht je last hebben van angst, kom vooral, wie weet scheelt het je zes jaar van je leven. En neem iedereen uit je omgeving mee, zodat het voor hen inzichtelijk wordt. En ja, zij mogen lachen, maar ook leren dat het geen grap is.”

Wat heeft je onlangs geraakt of geïnspireerd?

“Ik speelde mee in een korte film, een afstudeerproject van Robin Boissevain, een vriend van me. Voor zo’n afstudeerproject is eigenlijk nooit geld, en toch krijgt hij twintig man op de been die daar dag in, dag uit voor hem staan om samen met hem iets moois te maken. Dat egoloos keihard doorbeuken van zo’n crew, die bereidheid voor een ander, dat raakte mij. Ik kreeg ook meteen zin om zelf weer projecten op te zetten.”

Met welke levende of niet levende kunstenaar zou je willen werken?

“Veerle Baetens. Ik vind haar echt een steengoede actrice en heb ook een beetje een crush op haar. Bij liedperformance op school zong ik alle liedjes die zij zingt in The Broken Circle Breakdown. Ergens heb ik de droom dat wij een keer zussen gaan spelen in een film. En dan geregisseerd door Felix Van Groeningen, de regisseur van The Broken Circle Breakdown en ook Dagen zonder lief, Belgica. De echtheid en het rauwe randje in zijn films vind ik vet. Met hen zou ik onwijs graag een keer werken.”

Waar zie je jezelf over vijf jaar?

“In een actiefilm, met Veerle Baetens als mijn zus. Geregisseerd door het gelegenheidsduo Yorgos Lanthimos en Felix Van Groeningen. Alex van Warmerdam doet de spelregie en al mijn vrienden van de toneelschool spelen de andere rollen, doen kostuumontwerp, decor. Dat laatste is wel serieus. Ik zat in een klas met veel specifiek talent. Ik weet gewoon zeker dat we ooit al die krachten gaan bundelen en samen iets moois gaan maken.”

Hert is van 1 t/m 4 juni te zien in Theater Bellevue.

Ga hiernaar toe als je houdt van: pratende tegels, gesprekken met je amygdala, mensen met trypofobie, je moeder, gesprekken met je onderbewustzijn, oxazepam en knallende hits over paniekaanvallen.