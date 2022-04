Jonge maker Nina-Elisa Euson: ‘Schouder aan schouder in een theaterzaal zitten, die collectieve ervaring is magisch’

Nina-Elisa Euson. Beeld Sophie Saddington

Wat voor werk maak je?

“In mijn werk wil ik pijnpunten in de maatschappij aankaarten op een speelse en rauwe manier, dicht op de huid. Gouden Bergen is een caleidoscopische voorstelling, een lappendeken van anekdotes en beelden. Een humoristische, muzikale vertelling over de Turkse cultuur in Nederland met alle worstelingen en vieringen die daarbij horen.”

“Ik ben ook onderdeel van theatercollectief Umāmi, daarin zijn we op zoek naar hoe je gevoel en betekenis kunt overbrengen zonder taal. Om beeldend en associatief te werken.”

Wat betekent het woord theater voor jou?

“Even uit je eigen brein mogen kruipen en in dat van een ander. Theater is voor mij een soort vacuüm waarin de tijd vertraagt en jij dus ook even mag vertragen. Om nieuwe beelden en verhalen tot je te nemen, zowel intellectueel als zintuiglijk geprikkeld te worden. Ik ken weinig andere plekken waar ik dat zo kan ervaren.”

Hoe ziet je ideale publiek eruit?

“Open-minded, geconcentreerd, welwillend. En goedlachs. Ik hoop dat mijn werk toegankelijk is voor een breed publiek, en probeer daar ook echt voor te waken, vooral in taal. Om zorgvuldig de woorden te kiezen. Dat is ook iets waar we mee bezig zijn geweest bij Gouden Bergen. De Turkse taal kan heel bloemrijk zijn, maar dat kan het ook wat abstract maken. Het was belangrijk om die taal toegankelijk te houden.”

Kun je leven van de kunst?

“Ja, maar daar heb ik hard voor moeten werken. Ik heb lang een horecabaantje gehad, in comedycafé Toomler. Maar inmiddels leef ik volledig van de kunst. Al is dat niet alleen regisseren, daarvoor moet ik ook spelen en af en toe een commercial doen. Maar ik vind het ook leuk om dat te combineren.”

Wat inspireert je?

“Stand-upcomedy. Dat zit zo vol gedachtesprongen, humor, ongemak en dat is allemaal wat ik ook zou willen met mijn voorstellingen. In het theater is Daria Bukvić iemand die me erg inspireert, door wat zij gedaan heeft voor de representatie van de Marokkaanse gemeenschap met voorstellingen als Melk & dadels en de film Meskina.”

“Muziek is ook een grote inspiratie. Van James Blake tot Beyoncé. Mijn moeder heeft me laten opgroeien met zangeressen als Aretha Franklin en Nina Simone. Naar die laatste ben ik ook vernoemd. En ik heb natuurlijk niet voor niets psychologie gestudeerd. Het menselijk brein, gedrag, dat boeit me enorm.”

Wat is de laatste voorstelling die je raakte?

“Ik zag onlangs Unseen van Jakop Ahlbom en was daar echt door ontroerd. Die voorstelling is zo rijk aan beeldtaal. Ik was twee uur ondergedompeld in zijn universum. Maar ik besefte tijdens die voorstelling vooral ook hoezeer ik het gemist had, dat schouder aan schouder in een theaterzaal zitten en samen iets meemaken. Die collectieve ervaring is zoiets magisch en het is verdrietig dat we dat zo vaak hebben moeten missen de afgelopen twee jaar.”

Waar zie je jezelf over vijf jaar?

“Als maker is mijn droom om te kunnen blijven leven van de kunst, veel te reizen, met bijzondere makers samen te werken. In hopelijk steeds grotere zalen en tournees door het land, om mijn werk voor zoveel mogelijk mensen met verschillende achtergronden te kunnen spelen. Dat lijkt me heel mooi.”

Gouden Bergen gaat op 22 april in première in OBA Oosterdok en is later nog te zien in Frascati (21, 22 mei) en op de Parade. Ga er naartoe als je houdt van: vakantie in een warm land, een inkijkje in de Turkse cultuur, mierzoete thee en zoute zonnebloempitten, traditionele Turkse muziek met een modern randje.