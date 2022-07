Jonge maker Luit Bakker: ‘Als de wereld in brand staat, branden gemarginaliseerde groepen als eerst’

Luit Bakker: 'Vooral dingen waar ik het niet mee eens ben bewegen me. Dat kan iemand zijn die denkt dat hij de waarheid in pacht heeft en daarin heel vrouwonvriendelijk is of een paus die verklaart dat hij antihomo is.' Beeld Sophie Saddington

Wat voor werk maak je?

“Beeldend, eclectisch performancetheater vanuit een maatschappijkritische focus. Mijn voorstellingen zijn confronterend, komisch, fysiek en hopelijk ook ontroerend. Ik ontzie mezelf en daarmee het publiek niet en probeer met mijn voorstellingen emancipatie en zichtbaarheid te creëren. Ik ben zelf queer en vrouw en denk dat daarin nog veel stappen te maken zijn.”

“In A garden of heavenly delights experimenteer ik met techniek, met virtuele werelden. Mijn voorstellingen gaan vaak over het willen bouwen aan nieuwe werelden en in VR kun je dat ook echt doen. De voorstelling gaat over binariteit, hokjesdenken en de uitsluiting die daaruit voort kan komen. In de voorstelling zoeken we naar een andere realiteit, een andere dimensie, in de hoop dat we in een gezamenlijke queerutopie terechtkomen.”

Wat betekent het woord theater voor je?

“De keuze voor theater voelde van jong af aan logisch. Het is een jas die me heel goed past. Voor mij is theater een uniek vacuüm in de tijd. Het is ongekend dat je zo direct in contact staat met je publiek. Het is ook een plek waar je niet kan wegkijken, waardoor je wordt uitgenodigd om diep na te denken over wat er misschien anders kan. Ik zie het als een unieke vorm om mensen te bereiken en in beweging te brengen.”

Wat inspireert je?

“Vooral dingen waar ik het niet mee eens ben bewegen me. Dat kan iemand zijn die denkt dat hij de waarheid in pacht heeft en daarin heel vrouwonvriendelijk is of een paus die verklaart dat hij antihomo is. Maar ook dingen om me heen die me pijn doen, zoals een nare opmerking als ik hand in hand loop met mijn vriendin. Of die me juist ontroeren, zoals onlangs een jongetje dat op straat met een stok aan het rondzwaaien was dat zei: ‘hocus pocus pilatus pas, ik wou dat iedereen gewoon was.’ Zoiets zie ik en dan weet ik: dit komt in mijn voorstelling.”

Met welke levende of niet levende kunstenaar zou je willen werken?

“Ik moet bekennen dat ik niet echt idolen heb of iemand kan aanwijzen, omdat ik vind dat ik al met heel inspirerende mensen werk. Lotte Bos bijvoorbeeld, met wie ik drie voorstellingen heb gemaakt en die nu ook de eindregie doet bij A garden of heavenly delights.”

“Ik geloof heel erg dat mensen op je pad komen. Het is niet dat ik rondkijk in het veld en denk: met die wil ik iets maken. Ik moet iemand ontmoeten, in de ogen kijken en voelen: holy shit, hier zit een goede energie.”

Waar zie je jezelf over vijf jaar?

“Idealiter zou ik over vijf jaar zelfstandig willen kunnen produceren. Zodat ik nog meer vrijheid heb om uit te pakken. En ik zou het leuk vinden internationaal meer te gaan verkennen.”

“Het activisme in mij zal niet zo snel doven. Er is nog zoveel theater dat ik moet maken, ik heb zoveel drijfveren. Als je nu om je heen kijkt, naar Oekraïne of Amerika, waar oorlog of wetgeving mensen veertig jaar terug in de tijd zet, dat vind ik eng. Hoe lang nog voordat het hier ook zo is. Als de wereld in brand staat, branden de gemarginaliseerde groepen als eerst. Dat is iets wat ik erg voel. In mijn voorstellingen zoek ik de paradox op. Ik laat zien hoe je het niet wil, om uiteindelijk te bereiken hoe je het wel wil. Dat is mijn worsteling als maker, en die mag je ook zien.”

A garden of heavenly delights is van 8 t/m 17 juli te zien op Over het IJ en van 26 t/m 28 januari 2023 in Frascati. Ga hiernaar toe als je houdt van: een reis naar een ultimate queerutopia, apocalypisme, een lesbische demon, feminisme, virtual reality en octopussen.