Jon Batiste grote winnaar, toespraak Zelenski en grappen over ‘de klap’: dit waren de Grammy’s

Jon Batiste nam zondagavond vijf prijzen in ontvangst. Beeld Getty Images for The Recording A

Batiste werd met elf nominaties vooraf al als de grootste kanshebber gezien. Hij wist er uiteindelijk vijf te verzilveren. Naast de prijs voor zijn album haalde hij ook drie Grammy’s op voor zijn liedjes Freedom en Cry en één voor zijn bijdrage aan de soundtrack van de film Soul.

Eerder had Leave The Door Open van Silk Sonic de andere twee hoofdprijzen gewonnen: de Grammy’s voor Song van het Jaar (voor de schrijvers van het nummer) en Opname van het Jaar, voor de artiesten en studiomedewerkers die het liedje hebben opgenomen.

Andere genomineerden in de categorie Song van het Jaar waren Lil Nas X (Call Me By Your Name), Justin Bieber (Peaches) en Ed Sheeran (Bad Habits). Olivia Rodrigo mocht de Grammy voor Nieuwkomer van het Jaar mee naar huis nemen.

De rockband Foo Fighters won, ruim een week na het plotselinge overlijden van drummer Taylor Hawkins, in drie categorieën: Beste Rockalbum, Beste Rocksong en Beste Rockoptreden. Omdat de rouwende band zelf niet aanwezig was voor het geplande optreden, werd de drummer geëerd met een compilatie van memorabele hoogtepunten.

Nederlandse genomineerden

De Nederlandse dj’s Afrojack en Tiësto waren beiden genomineerd voor de Grammy voor Beste dancenummer, maar visten achter het net. Tiësto dong mee voor de track The Business, die hij mixte en produceerde. Afrojack was genomineerd voor Hero, een samenwerking met David Guetta. Maar ze legden het af tegen Rüfüs Du Sol. Ook voor de vorig jaar overleden componist Louis Andriessen stond geen award klaar.

Aan de Grammy voor Album van het Jaar zit wel een Nederlands tintje: muziekproducent Tearce Kizzo was onder zijn artiestennaam Kizzo nauw betrokken bij de totstandkoming van We Are en mag zich daardoor sinds zondagavond ook Grammywinnaar noemen.

Onderscheiding Louis C.K.

De belangrijkste muziekprijzen van de wereld werden na twee jaar eindelijk weer in een volle zaal uitgereikt. De afgelopen twee edities was dat vanwege de coronamaatregelen onmogelijk. Eigenlijk zouden de Grammy’s al in januari worden uitgereikt, maar de show werd verzet vanwege de coronapandemie.

Opvallend was de Grammywinst van de Amerikaanse komiek Louis C.K., die in 2017 onder vuur kwam te liggen wegens seksueel wangedrag. Hij won in de categorie Beste Comedyalbum.

Will Smith

De awardceremonie volgde een week na de veelbesproken Oscaruitreiking. Het duurde dan ook niet lang voordat de eerste grap over Will Smith van het podium rolde. In zijn openingswoord liet presentator Trevor Noah weten dat op deze avond niemand de naam van iemand anders in de mond zou nemen.

Ook Questlove, die zondag een Grammy uitreikte, stond stil bij het incident. De muzikant mocht vorige week vlak na de klap het podium opkomen om een Oscar in ontvangst te nemen, maar zijn winst kwam volledig in de schaduw te staan van het incident. Toen hij zondagavond het podium betrad bij de Grammy’s, zei Questlove: “Ik vertrouw erop dat iedereen vandaag 150 meter afstand van me houdt.”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski sprak tijdens de ceremonie de zaal ook nog toe. In een videoboodschap stelde hij dat muziek volgens hem een einde kan maken aan oorlogen. “We vechten in Oekraïne met Rusland dat ons een ijzingwekkende stilte brengt met bommen. Doodse stilte. Vul die stilte op met jullie muziek. Doorbreek die stilte vandaag en vertel ons verhaal.”