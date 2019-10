Joker is een uitermate verontrustende stripfilm

Joker is een stripfilm als geen andere. De verontrustende karakterstudie van een gestoorde, lijdende eenling in de stad van Batman won de Gouden Leeuw in Venetië en boezemt Amerikaanse autoriteiten angst in.

Er zijn stripverfilmingen te over: we leven in het superheldentijdperk. Maar Joker is anders. De film over een van de bekendste schurken uit de Batmanstrips is bloedserieus en buitengewoon verontrustend. Maker Todd Phillips won er op het filmfestival van Venetië de Gouden Leeuw mee. Dat is een unicum in de stripfilmgeschiedenis. Hoofdcompetities op de internationale filmfestivals uit de A-categorie laten Hollywood maar mondjesmaat toe en bekroningen van Amerikaanse studioproducties zijn schaars. Zelfs bij Hollywoods eigen Oscartombola voeren stripverfilmingen en superheldenfilms nog steeds een achterhoedegevecht: goud is er alleen voor de techniek, de trucages of de vormgeving.

Maar de Joker uit de Batmanstrips is een geval apart. Heath Ledger vertolkte de griezel in Christopher Nolans The Dark Knight en won er de eerste Oscar voor een ­superheldenfilm mee. Het was een posthume bekroning: Ledger overleed begin 2008, voor de film werd uitgebracht, als gevolg van een overdosis medicijnen. Hij was 28 jaar. De schokkende dood versterkte de mystiek rond het krankzinnige personage dat Ledger met Nolan had gecreërd. De film werd de hit van het jaar, de Joker een ­fenomeen. In de Verenigde Staten is menigeen beducht voor een herhaling van dat succes: op basis van Phillips’ herinterpretatie van de superschurk zouden licht ontvlambare zielen weleens naar de wapens kunnen grijpen.

De wapenlobby van de National Rifle Association en de huidige Amerikaanse president wijzen na dodelijk vuurwapengeweld steevast naar gewelddadig amusement om redeloze agressie bij de daders te verklaren. Joker is koren op de molen: de karakterstudie gaat notabene over een verknipte verschoppeling die zich pas kan uiten wanneer hij een revolver voor zich laat spreken.

Phillips en coscenarist Scott Silver baseerden hun blauwdruk niet alleen op de Batmanstrips van uitgeverij DC comics, ze gaan ook met Martin Scorsese’s The King of Comedy en Taxi Driver aan de haal. De gestoorde eenlingen die Robert De Niro in die films speelde, delen gedrag en karaktertrekken met de door Joaquin Phoenix vertolkte Arthur Fleck, die in de loop van Phillips’ film tot de Joker transformeert. De Niro speelt in dat proces een korte maar cruciale bijrol.

Dat er iets mis is met Arthur Fleck wordt snel duidelijk, wanneer hij met een maatschappelijk werkster over zijn medicatie, somberheid en overpeinzingen praat. Arthur is behept met een pathologische lach: hij barst onvrijwillig in hard gelach uit en dat brengt hem voortdurend in de problemen.

Het is Phoenix wel toevertrouwd om een ­getormenteerd personage gestalte te geven. Hij speelt de dwangneurose pijnlijk overtuigend, waarbij de gekwelde lachbuien overgaan in iets wat op het ophoesten van een haarbal bij katten lijkt. Met de belichaming van Flecks lijden is Phoenix het scenario meer dan eens voor. Terwijl Phillips en Silver zich in de loop van Joker uitputten in verklaringen voor Flecks aandoeningen en opvattingen, spreken de goed gekozen close-ups van de hoofdrolspeler boekdelen. Deze dader is ook slachtoffer.

Verdorven smeerpoel

De film speelt zich af in Gotham City anno 1981, dat op het groezelige New York van toen is gebaseerd. Phillips (48) groeide er op, voor cinefielen oogt het als de verdorven smeerpoel waarin de door De Niro vertolkte Travis Bickle in Taxi Driver rondreed. Er draaien pornofilms in de bioscopen, overal liggen bergen afval en alles oogt vies en ­versleten. Het hardvochtige beleid dat onder president Reagan werd uitgevoerd, krijgt ook een weerklank in de film: Flecks begeleiding en medicatie worden wegbezuinigd. Het is het startschot voor zijn ondergang, al ziet hij dat zelf anders. Voor zijn ontwaken betaalt de maatschappij de hoogste prijs.

Joker laat zich niet met vrijblijvend amusement verwarren. Phillips doet een paar concessies aan Batmans achterban, met dwarsverbanden naar de vlegeljaren van de superheld, maar in de kern is dit een uitermate verontrustende blik in het verknipte hoofd van een verschoppeling die terug leert slaan. De maker van The Hangover-trilogie probeerde met zijn vorige film War Dogs al wat serieuzer uit te pakken, maar dat was kinderspel in vergelijking met Joker. Met de Joker moet je altijd oppassen, maar Phillips kan er ook wat van. Dit zijn geen grappen.

Joker Regie Todd Phillips

Met Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy

