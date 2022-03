Johnny Story 3: de Amsterdamse rapper Jayboogz heeft een talent voor cinema

Still uit ‘Johnny Story 3: The Movie’.

De Amsterdamse rapper Israel ‘Jayboogz’ Adjei pakt het groots aan met het derde deel van zijn serie Johnny Story. De eerste twee delen verschenen op YouTube, als een soort langgerekte videoclip bij zijn nummers over Johnny (Jayboogz) die verwikkeld raakt in drugsbendes. Het derde deel van de serie duurt ongeveer een uur en is een opzichzelfstaande film, gebaseerd op zijn jeugd en die van zijn vrienden in de Bijlmer. Hij gaat donderdagavond in première in Pathé Arena.

De vergelijking tussen Jayboogz en de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar ligt voor de hand. Want met zijn revolutionaire, semi-autobiografische debuutalbum Good Kid, M.A.A.D City rapte Lamar in twaalf verhalende nummers ook over het straatleven in de wijk waar hij opgroeide: Compton.

Maar Jayboogz is geen Kendrick. Zijn stijl van vertellen is meer rechttoe rechtaan, met een duidelijke, chronologische verhaallijn. Johnny Story is minder poëtisch dan Good Kid, M.A.A.D City. Maar wat Jayboogz mist aan dichterlijk vermogen, maakt hij goed met zijn kundige gebruik van het medium film.

Jayboogz heeft een talent voor cinema, zowel voor de camera – zijn acteerwerk is naturel, alsof hij er weinig moeite voor hoeft te doen – als achter de camera, waar hij vooral uitblinkt in het schrijven van sterke dialogen en het rauw vastleggen van de dagelijkse realiteit van Johnny en zijn vrienden.

Hoewel de muziek in Johnny Story 3 naar de achtergrond verdwijnt, behoudt de film toch zijn albumachtige opzet. Daardoor lijkt de film soms uit losse delen te bestaan en komt Jayboogz’ originele, rauwe en eerlijke perspectief net niet helemaal goed uit de verf.