Johnny Depp wint smaadzaak van ex-vrouw Amber Heard en krijgt ruim 10 miljoen dollar

Johnny Depp verlaat de rechtszaal na het slotpleidooi afgelopen vrijdag. Beeld EPA

Depp was niet aanwezig bij de uitspraak, Heard wel. De jury bestond uit zeven leden (vijf mannen en twee vrouwen) en hun oordeel was unaniem.

Depp krijgt zo’n 10 miljoen dollar aan schadevergoeding. Ook moet Heard 5 miljoen dollar aan strafkosten betalen. Dat wordt in de staat Virginia afgekapt op ongeveer 350.000 dollar. De jury kende Heard 2 miljoen dollar schadevergoeding toe in haar tegenzaak.

‘Ik voel me nederig’

Depp is blij dat er na zes weken een eind is gekomen aan de rechtszaak. De acteur zei tegen Amerikaanse media dat hij van de jury zijn leven heeft teruggekregen. “Ik voel me heel nederig.”

“Mijn leven, het leven van mijn kinderen, de levens van mijn naasten en de levens van mensen die me al vele jaren steunen en in me geloven is voor altijd veranderd,” zei Depp na de uitspraak. “Valse, hele serieuze en criminele beschuldigingen werden via de media tegen me geuit en dat zorgde voor een stortvloed aan haatberichten. Het had een seismische impact op mijn leven en carrière.”

“Het doel was om de waarheid aan het licht te brengen, wat de uitkomst ook zou zijn. Ik voel me rustig nu ik weet dat ik dat eindelijk heb bereikt.”

Tegenslag

Heard baalt ontzettend dat Depp zijn rechtszaak tegen haar heeft gewonnen. De “teleurstelling die ik vandaag voel is niet in woorden uit te drukken,” zei de actrice in reactie op het juryoordeel.

“Ik voel me gebroken omdat de enorme berg aan bewijs niet genoeg was om tegen de macht en invloed van mijn ex-man op te kunnen,” reageerde Heard. “Ik vind het nog erger als ik denk aan wat dit oordeel betekent voor andere vrouwen. Het is een tegenslag. We gaan terug naar een tijd waarin een vrouw die zich uitspreekt publiekelijk aan de schandpaal kan worden genageld en wordt vernederd.”

Huiselijk geweld

De rechtszaak tussen Hollywoodsterren Depp en Heard draaide om een essay dat de actrice in 2018 schreef voor The Washington Post, naar eigen zeggen als slachtoffer van huiselijk geweld. Ze noemt Depp, met wie ze tussen 2011 en 2015 een relatie had, niet bij naam in het stuk, maar volgens de acteur is het overduidelijk dat het over hem ging. “Ik heb het recht om mijn verhaal te doen. Johnny had me lang genoeg mijn stem ontnomen,” verklaarde Heard in de rechtbank.

Haar beweringen waren pure laster, meende Depp, want hij ontkende haar ooit te hebben mishandeld. Hollywood wil hem nu niet meer hebben, klaagde de acteur. Hij eiste daarom 50 miljoen dollar aan schadevergoeding van haar. De actrice had haar ex daarna óók beschuldigd van laster vanwege zijn aantijgingen jegens haar – zij zou liegen en hem mishandeld hebben – en eiste een bedrag van 100 miljoen dollar.

Meer dan honderd uur

De juryleden kregen meer dan honderd uur aan getuigenissen van dokters, psychologen, beveiligers en vrienden, tot aan topmodel Kate Moss toe, die in de jaren 90 een relatie had met Depp. Ze zagen foto’s van blauwe plekken bij Heard en van de bebloede vinger van Depp – hij zei dat zij een wodkafles naar hem gooide en hij daardoor het topje van zijn vinger verloor, zij claimde dat hij het topje er zelf afsneed en daarna teksten op de muren kalkte met zijn eigen bloed. Daarna, zei ze, misbruikte hij haar met een drankfles.

Nog zo’n bizar verhaal: de ochtend na een ruzie vond hij een drol in bed, van háár. Zij ontkende: het was de hond, die zijn wiet zou hebben opgegeten. Over en weer beschuldigen ze elkaar van alcohol- en drugsmisbruik.