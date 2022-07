Johnny Depp werkt vanuit Frankrijk aan zijn comeback

Depp tijdens een optreden vorige maand. Hij is naast zijn acteerloopbaan al jaren muzikant en songwriter. Beeld ANP/EPA

‘Depp is back,’ klinkt het overal. ‘Johnny wordt als koning binnengehaald in Frankrijk’, schrijft de Franse pers.

De Amerikaanse ster Johnny Depp brengt de komende weken en maanden in Frankrijk door. Donderdag is hij aan een serie Franse concerten begonnen, samen met de legendarische gitarist Jeff Beck. Daarna beginnen in en rond Versailles filmopnames. Depp speelt de Franse koning Lodewijk XV in kostuumdrama La Favorite, over de maîtresse van de koning, Madame du Barry. De film verschijnt eerst in bioscopen en is daarna op de Franse Netflix te zien.

Monaco

Depp is naast zijn acteerloopbaan al jaren muzikant en songwriter. Met zanger Alice Cooper en Aerosmithgitarist Joe Perry vormde hij de band Hollywood Vampires. In 2020 begon hij samen te werken met rockgitarist Jeff Beck.

Ze hebben nu samen een album opgenomen, 18. “Toen we voor het eerst samenspeelden, was het alsof onze jeugd en creativiteit weer helemaal terugkwamen,” vertelde Beck in een interview. “We zeiden grappend tegen elkaar dat het voelde alsof we weer 18 waren, en dat is de albumtitel geworden.”

Onlangs stonden Johnny Depp en Jeff Beck op het podium in Monaco, als opening van een popfestival. “De openingsact zou eigenlijk Pink Martini zijn. Maar toen we hoorden dat Beck Johnny Depp meenam hebben we programmering omgegooid,” vertelde organisator Gilles Marsan.

Soepele gitaarsolo’s

Officieel was het een concert van Beck en speelde Depp een aantal nummers mee. Hij droeg een bandana om het hoofd, zong met diepe stem en gaf een paar soepele gitaarsolo’s. ‘Depp staat op zijn gemak op het podium, neemt de ene na de andere rocksterpose aan en stelt Jeff Beck helemaal in de schaduw,’ schreef een recensent van Paris Match. ‘Het is alsof je bij een concert van Depp staat, die Beck voor een gastrol heeft uitgenodigd.’

Sinds donderdag is het duo te zien tijdens het Guitare en scènefestival in Saint-Julien-en-Genevois, aan de Zwitserse grens. Ook daar deed de naam Depp op de affiches wonderen. “Je merkt het in de pers en in de verkoop: binnen een uur na de aankondiging hadden we al 600 toegangskaarten verkocht,” aldus festivaldirecteur Jacques Falda.

Depp en Beck doen nog verschillende andere podia aan en eindigen eind deze maand in de legendarische Olympia-concertzaal in Parijs. Dat concert is uitverkocht.

Majestueus kasteel

Na de zomer wordt de Amerikaanse acteur opnieuw in Frankrijk verwacht voor zijn filmrol als Franse koning. De opnames daarvoor waren eigenlijk eerder dit jaar gepland, maar in april en mei zat Depp vooral in de rechtbank. Hij en zijn ex-partner en actrice Amber Heard vlogen elkaar juridisch in de haren met een serie aanklachten over laster en huiselijk geweld.

Tijdens dat proces werd ook uitvoerig verwezen naar Depps verleden met drugs- en alcoholverslavingen. Door alle ophef kwam zijn filmcarrière in een dip terecht, Hollywood deed hem in de ban. De opnames bij Versailles, die zo’n drie maanden gaan duren, moeten voor zijn comeback gaan zorgen.

Er wordt in het majestueuze kasteel van Versailles en ook in de kasteeltuin gefilmd. Daarna worden scènes gedraaid in steden en kastelen in de omgeving, zoals in Fontainebleau. Depps tegenspeler is de Franse actrice Maïwenn, die de rol van minnares zal spelen en de film ook regisseert.

Landgoed met wijngaard

Volgens het Amerikaanse Vanity Fair is de film het bewijs dat de Hollywoodster de Europese markt gebruikt om, na alle schandalen in de Verenigde Staten, weer serieus te worden genomen als acteur. “Als hij één keer weer heeft kunnen schitteren, zullen anderen hem ook weer willen contracteren,” zegt een ingewijde tegen het tijdschrift.

Frankrijk is geen onbekend terrein voor Depp. Hij had een langdurige relatie met de Franse actrice Vanessa Paradis, met wie hij twee kinderen kreeg. Samen kochten ze niet ver van Saint-Tropez een uitgestrekt landgoed met een luxueuze woning en een wijngaard. Dat werd later te koop gezet voor, naar verluidt, 45 miljoen dollar.

Zijn Franse verleden betekent overigens niet dat Depp ook vloeiend Frans spreekt, wat wel nodig zal zijn voor zijn rol als Franse koning. ‘Tijdens het filmfestival van Deauville vorig jaar stond hij regelmatig te stamelen,’ schreef dagblad Le Figaro. ‘Het wordt hoog tijd dat hij zijn Frans wat opkalefatert.’