Johnny de Mol gaat aan zijn verdediging werken, maar was hij niet onschuldig?

Beeld SBS6

Na een uitzending waarin hij moeiteloos overschakelde van long covid via musicalsterren naar palingen nam Johnny de Mol plotseling afscheid van zijn talkshow HLF8. Dat was schrikken voor Lips: hij was tijdens het kijken naar HLF8 bijna in slaap gesukkeld bij een verhaal van Arjan Postma over palingen toen Johnny de Mol – na het professioneel afkondigen van het palingitem (“Ik vind het een enorm boeiend verhaal”) – met een van tranen verstikte stem ineens aankondigde dat hij tijdelijk ging stoppen als presentator van HLF8, vanwege zijn juridische problemen. “Want bovenop de eerdere beschuldigingen en verdachtmakingen is er deze week een nieuw anonieme valse beschuldiging geuit. Ik ga aan mijn verdediging werken in de hoop en de verwachting dat de waarheid boven tafel komt.”

Dat was toch nog onverwacht, temeer daar De Mol eerder deze maand nog met twee vingers omhoog aan het begin van zijn talkshow zijn onschuld had bepleit inzake de beschuldigingen van misbruik door zijn ex Shima Kaes. En twee weken terug zat hij nog vrolijk te high fiven met Bilal ‘piemel’ Wahib en Rutger Castricum over tweede kansen na een publiekelijk breed uitgemeten uitglijer – want daar hadden ze alle drie ervaring mee.

Het is geen goed jaar om John De Mol te heten, want zowel vader als zoon hebben nogal wat bij te leren op het gebied van correcte omgang met het andere geslacht.

Gaan we eigenlijk veel missen aan HLF8 zonder Johnny, vroeg Lips zich af. Toch wel, want hij leek dinsdagavond oprecht geïnteresseerd in de verpleegkundigen die long covid opliepen en nu afgekeurd thuis zitten. Hij babbelde net zo vrolijk met de genomineerden van de Musical Awards die te gast waren. En hij was zowaar geïnteresseerd in het ellenlange palingverhaal van Arjan Postma.

Maar ja, Johnny de Mol gaat dus aan zijn verdediging werken. Dat zou Real Madrid ook moeten doen dacht Lips na het zien van Manchester City – Real Madrid.

