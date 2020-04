Johnny de Mol deed zijn best toch nog wat van The Passion te maken

The Passion, NPO1.

Zo massaal als Jezus werd ingehaald op Palm­zondag, volgens Johnny de Mol kunnen we ons daar ruim tweeduizend jaar later geen voor­stelling meer van maken. Als verteller bij The Passion legde hij meteen maar de link met het heden. “Ze hadden vandaag hier op straat allemaal een dikke boete gehad vanwege het samenscholingsverbod.”

Bij The Passion was het coronavirus nooit ver weg. Nou was dat ook de reden dat het wit oplichtende kruis niet zoals gebruikelijk werd rondgetroond door een stad die grif heeft betaald om het toneel te zijn voor een media­festijn met drie miljoen kijkers. Het kruis lag nu de hele avond plat op de parkeerplaats van het Mediapark in ­Hilversum.

Vanaf een balkon met uitzicht op een enkele auto probeerde Johnny er nog iets van te maken. Hij liep eens naar de traverse over de Mies Bouwmanboulevard, maar daar hield zijn bewegingsvrijheid wel zo’n beetje op. “Net als wij nu waren ze wel toe aan wat afleiding,” was zijn bruggetje naar het Laatste Avondmaal. “Even stoom afblazen.”

Zijn vertelling werd versneden met liedjes uit de afgelopen tien jaar en zo bleek nog maar eens dat The Passion een rijke traditie begint te worden. Tegelijk werd ons door die oude beelden ingepeperd dat we een 1,5 metersamenleving zijn geworden. Al die krioelende mensen rond dat kruis. Al die apostelen dicht op elkaar. Het roept momenteel andere associaties op dan anders. Net als Pilatus trouwens, als die zijn handen wast in onschuld.

Maar een prestatie was het om daarvan toch een bijna twee uur durende live-uitzending te maken. De situatie maakt creatief. Lips kan zich nu al verheugen op de rondleiding die Jan Slagter morgen geeft in de van god en alle mensen verlaten Keukenhof.

