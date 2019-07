John van den Heuvel gaf weinig prijs in 3 uur durend college

Zomergasten met John van den Heuvel Beeld NPO2

De eerste Zomergast zondag was John van de Heuvel, volgens presentatrice Janine Abbring ‘de best geïnformeerde misdaadjournalist van Nederland’ – na die introductie zette Peter R. de Vries vast zijn tv alweer af.

Dat Van den Heuvel al anderhalf jaar wordt beveiligd, fascineerde Abbring zo dat ze er een half uur over doorvroeg (“Je bent net op vakantie geweest, rijden die beveiligers dan achter de vouwwagen aan?”). Het centrale thema was echter ‘een reis door jouw hoofd en dus ook een reis door de geschiedenis van de Nederlandse misdaad’.

Dat leverde veel nostalgisch stemmende beelden op van Amsterdam in de jaren zeventig en tachtig, onder meer van een jonge ‘Big’ Willem van Boxtel, die met zijn Hells Angels door de straten scheurde. “Ik leef voor gezelligheid,” zei Big Willem, met een hakenkruis op zijn mouw.

Ook de krakersrellen maakte Van den Heuvel als ME’er van nabij mee: “Als je vijf minuten stenen hebt staan happen wil je wel een keer een tik terug uitdelen. Het was ­iedere keer complete oorlog bij de ontruiming van een kraakpand.” Nostalgische gevoelens had hij dus niet: “Het was sodom en gomorra. De enige toeristen toen ­waren drugstoeristen.”

Ondertussen gaf Van den Heuvel tijdens zijn drie uur durende misdaadcollege weinig over zichzelf prijs, zelfs niet toen hij naar aanleiding van een fragment uit Spoorloos vertelde hoe hij er pas op 15-jarige leeftijd achterkwam dat zijn stiefvader niet zijn biologische vader was.

“Je gaat steeds in een professionele modus als je praat, maar wat doet het echt met je?” verzuchtte Abbring aan het eind van de avond. De echte Van den Heuvel hadden we inderdaad niet leren kennen – alleen de workaholic die tijdens de uitzending voortdurend op zijn telefoon keek of er elders nog iets spannends gebeurde.

Reageren? hanlips@parool.nl