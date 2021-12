John Miles (72) van nummer 1-hit ‘Music’ overleden: ‘Niemand geloofde erin’

John Miles. Beeld Getty Images

Hoe vaak hij het nummer in zijn leven zong? In 2006 stond de teller op een keer of drieduizend, becijferde hij toen zelf. Er moeten nog minstens duizend uitvoeringen zijn bijgekomen. Sinds hij in 1985 deelnam aan de eerste Night of the Proms miste hij geen editie van de van oorsprong Vlaamse concertreeks die pop met klassieke muziek kruist. Het leverde hem de bijnaam ‘Mister Proms’ op.

En omdat Night of the Proms vooral vlak na de eeuwwisseling ongekend populair was en door heel Europa uitbreidde, schoof de Britse zanger in de herfst bijna dagelijks achter zijn vleugel voor die ene hit met die ene onsterfelijke tekstregel: Music was my first love/And it will be my last.

Zondag overleed John Miles na een kort ziekbed op 72-jarige leeftijd aan kanker. Doordat de reguliere winteredities van de Proms de afgelopen twee jaar niet doorgingen vanwege corona, zong Miles zijn lijflied op 31 juli 2021 voor het laatst op het Kerkplein van Koksijde, tijdens een zomereditie.

‘Niemand geloofde erin’

Dat Miles zou optreden zónder Music te zingen, was simpelweg ondenkbaar. Eén jaargang schrapte de Proms-organisatie het van het programma. ‘Het publiek kwam in opstand, riep erom tijdens concerten,’ vertelde Miles aan het AD. ‘Niemand durft sindsdien meer aan een Proms zonder Music te denken.’

Music kwam in 1976 uit op zijn debuutalbum – Miles was 26 - en werd in Nederland en Engeland een top 3-hit. Succes dat niemand voor mogelijk hield, zei de maker. ‘Niemand geloofde in het nummer. Veel te lang voor een hit en dan dat orkest! Geen platenmaatschappij wilde eraan. Een single van zes minuten: welk weldenkend radiostation draait die?’

Miles schreef zijn theatrale ode aan de muziek in niet meer dan drie kwartier. ‘Daarvan gebruikte ik tien minuten voor de tekst. De muziek was er eerst. Omdat die zo overheerste vond ik dat ook de tekst over muziek moest gaan. Het geheim van het succes? De tekst van slechts acht regels die iedereen kan meezingen én de van tempo wisselende muziek. Iedereen voelt de emotie.’

Vast bandlid van Tina Turner

Hij bouwde er zijn fortuin op. Hoewel hij in de jaren 80 en 90 nog vast lid was van de band van Tina Turner, waar hij keyboards of gitaar speelde, bestond zijn carrière na zijn laatste eigen studioalbum Upfront uit 1993 eigenlijk alleen nog uit de Proms. Daar mocht hij ook altijd één cover zingen en hielp hij in 2005 de schorre Roger Daltrey van The Who vocaal uit de brand toen die niet meer in de buurt van de hoge noten van See Me, Feel Me kwam.

Maar zijn optreden draaide uiteraard vooral om die opzwepende piano-akkoorden van Music. ‘Ik leef nu inderdaad van het nummer,’ zei hij in 2006. ‘Die tieneneenhalve week Proms in het najaar en de vier weken in de lente zijn voor mij voldoende. Ik kan genoeg golfballetjes kopen en ben simpelweg gelukkig. Wat ik die andere 37 weken doe? Een beetje schrijven, golfen en vooral veel relaxen.’

Hoewel hij negen soloalbums maakte, voelde hij geen spijt dat voor de buitenwereld zijn loopbaan slechts uit één song leek te bestaan. ‘Ik heb de kwaliteit van Music nooit meer overtroffen. Platenbazen bleven zeuren: John, schrijf er nog zo één. Maar dat moet je niet willen. Zo’n poging eindigt altijd als tweederangs kopie. Een nummer als Music schrijf je één keer in je leven.’