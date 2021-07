John Mayer krijgt voor één dag een eigen café in Amsterdam

Het gaat om een promo-actie rondom het nieuwe album van John Mayer. Beeld ANP Kippa

De 43-jarige Mayer schreef Sob Rock vorig jaar tijdens de lockdown. Naar eigen zeggen is het album ook bedoeld als troost. Voor de plaat liet hij zich inspireren door de jaren tachtig. Mayer liet eerder weten dat muziek uit die tijd hem ‘het gevoel geeft dat alles goed komt.’ Sob Rock is Mayers eerste album sinds zijn laatst uitgebrachte plaat in 2017.

Geheel in de stijl van het album doet de tijdelijke bar aan als een kroeg uit de jaren tachtig. In de Sob Rock Bar kunnen fans de hele dag luisteren naar het nieuwe album, dat er non-stop zal worden gedraaid. De bar is op vrijdag 16 juli van 12.00 tot 21.00 uur te bezoeken op de Nieuwezijds Kolk 25 in Amsterdam.