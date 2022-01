John de Mol na advertentie Talpa-vrouwen: ‘Ik reken het mezelf aan’

De AD-advertentie van vrijdagochtend.

‘Beste John, het ligt niet aan de vrouwen,’ luidt de tekst in grote letters op de advertentie. ‘Groet, de vrouwen uit je bedrijf.’

Met de advertentie reageren de vrouwen op het optreden van hun baas in de uitzending van het programma van presentator Tim Hofman over misstanden bij The Voice of Holland. De bedenker van de talentshow stelde dat er zowel binnen Talpa als de productie van de show ‘alle mogelijkheid is om aan de bel te trekken’, maar dat ‘al die loketten en maatregelen kennelijk niet het gewenste effect hebben gehad’.

Schaamte

De Mol vertelde in de aflevering van donderdagmiddag dat hij geen idee heeft hoe het kan dat de verhalen van tientallen vrouwen over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland zo lang onbekend zijn gebleven. “Vrouwen hebben kennelijk een soort schaamte, ik weet niet wat het is, maar ik wil me er graag in verdiepen.” Hij zei te hopen dat de gebeurtenissen ‘een voorbeeld zijn’ en dat als slachtoffers ‘het ooit nog eens overkomt’, ze geleerd hebben ‘onmiddellijk aan de bel te trekken en dit onmiddellijk te melden’.

De Talpabaas reageert vrijdagmiddag in een geschreven verklaring. ‘Ik snapte werkelijk niet waarom vrouwen boos zijn over mijn woorden in plaats van op de daders van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vanmorgen werd ik nog eens extra geraakt door een advertentie in de krant,’ schrijft De Mol, die zegt daarna direct in gesprek te zijn gegaan met een aantal vrouwen bij het bedrijf.

‘Ik begrijp nu dat, in tegenstelling tot mijn goede intentie, ik voorbij ben gegaan aan het feit dat ik de indruk heb gewekt de schuld bij vrouwen neer te leggen. Het is mij duidelijk geworden dat vrouwen zich niet zullen melden als de cultuur in een bedrijf niet als veilig genoeg wordt ervaren. Ik reken het mezelf aan dat dit in mijn bedrijf zo is en ga me voor de volle 100 procent inzetten om dit te veranderen.’

Verdrietige vrouwen

Met de paginagrote advertentie stuurde de groep vrouwen die bij Talpa werkt een verklaring mee naar het AD. Die luidt: ‘Dit is een statement van verdrietige vrouwen die bij Talpa werken, die met stijgende verbazing en het schaamrood op de kaken hebben aangehoord wat de reactie was van John de Mol op de vragen van Tim Hofman.’

‘We vinden het heel goed dat hij daar is gaan zitten,’ gaan ze verder, ‘maar zijn ook teleurgesteld dat hij vrouwen oproept om zich vooral te melden bij de juiste loketten. Dat zegt veel over een cultuurverandering die nodig is binnen het bedrijf, maar ook in de mediawereld en maatschappij. En vast en zeker bij meer grote bedrijven waar dit soort denkfouten nog steeds worden gemaakt door mannen met macht. Het gedrag van vrouwen is niet het probleem. En ook niet de oplossing. Dit statement is natuurlijk ook voor alle andere slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer (niet alleen bij Talpa), om die een hart onder de riem te steken.’