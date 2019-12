John de Mol lanceert Talpa Gaming: goed idee met ongelukkige timing?

Wereldwijd zijn er zo’n 2,6 miljard gamers; het overgrote deel wil een simpel spelletje spelen op telefoon of pc. Beeld Getty Images

Wat bezielt John de Mol om, niet gehinderd door enige ervaring in de gamewereld, een nieuw bedrijf te beginnen dat simpele spelletjes als Angry Birds en Candy Crush ontwikkelt? Mark Koster, die een boek schrijft over de familie De Mol, heeft een mogelijke verklaring. “Linda de Mol is verslaafd aan Candy Crush. Ze is er ook verdomd goed in, ze heeft een heel hoge ­rating.”

Toch kan dat niet dé reden zijn dat Talpa Network deze week aankondigde samen met het Nederlandse Azerion een bedrijf op te zetten dat ‘casual games’ ontwikkelt.

Casual games zijn laagdrempelige spelletjes, die zonder veel uitleg of oefening kunnen worden gespeeld op de computer of telefoon: denk aan oervormen als Pacman, Tetris of Snake, maar er bestaan inmiddels ontelbaar veel spelletjes die draaien om het stukschieten van ballonnen of het springen over blokken. Ten opzichte van megalomane en peperdure spellen als Grand Theft Auto en Call of Duty bevinden casual games zich, kort gezegd, aan het andere uiteinde van het gamespectrum.

Azerion claimt inmiddels negenduizend verschillende spelletjes in het portfolio te hebben, die gratis kunnen worden gespeeld op websites als funnygames.nl en spele.nl. Meer dan acht miljoen Nederlands zouden wel eens een online spelletje spelen. Het verdienmodel van casual games is de afgelopen jaren veranderd: bijna niemand is nog bereid om te betalen voor een spelletje, het verdienmodel zit hem in advertenties die in het spel zitten en in zogenaamde ­microtransacties: attributen die je kunt kopen om de game makkelijker te kunnen spelen of je karakter in het spelletje mooi aan te kleden.

De markt voor casual gaming is groot. “Er is becijferd dat er wereldwijd 2,6 miljard gamers zijn,” zegt gamesjournalist en hoofdredacteur van Gamekings Jan-Johan Belderok. “Het overgrote deel is niet bereid om een dure console te kopen, laat staan een duur spel. Zij willen een simpel spelletje spelen op hun pc of hun smartphone.”

“Al langer is in de gamewereld de trend gaande dat spelletjes weer gewoon spelletjes mogen zijn. Casual gaming is heel populair, maar de grootste hype van de vele online game portals ligt alweer een paar jaar achter ons,” weet gamerecensent Steven Saunders, tevens eigenaar van Blast Galaxy, een arcadeclub op het NDSM-­terrein. Hij vindt de timing van De Mol dan ook wat ongelukkig. “Het doet me een beetje denken aan toen De Telegraaf voor een kapitaal Hyves overnam, dat toen al lang over zijn hoogtepunt heen was.”

Naar abonnementsmodel

Talpa Gaming belooft een ‘plek te bieden waar het hele gezin veilig en vertrouwd spelplezier kan beleven’. Volgens Talpabaas Peter de Mönnink is online spelen een ‘essentiële pijler’ in de strategie van Talpa Network. In typisch pers­berichtjargon: ‘Casual gaming zorgt voor hoogfrequent digitaal bereik en levert een waardevolle bijdrage aan het realiseren van nieuwe actieve relaties met consumenten.’

Daar zit de crux, denkt Koster. “Het gaat De Mol niet zozeer om die spelletjes, maar om de data van de gebruikers. Data zijn geld waard en met online spelletjes kun je ze eenvoudig verkrijgen.” Bovendien kan Talpa Network via andere mediakanalen hun eigen spelletjes promoten. Belderok: “Ze kunnen een spelletje rond ­Expeditie Robinson ontwikkelen en daar op tv en radio reclame voor maken. Ideaal.”

Een andere verklaring voor de oprichting van Talpa Gaming hangt samen met een ontwikkeling die de game-industrie radicaal kan veranderen. “Net als bij muziek, films en series beweegt de gamewereld zich langzaam richting een abonnementsmodel. Net als bij Netflix en Spotify betaal je dan een vast bedrag per maand om ongelimiteerd spellen te kunnen spelen,” voorspelt Belderok. “Het ligt voor de hand dat er meerdere aanbieders komen die met elkaar gaan concurreren. Dan is het interessant om vast een portfolio met exclusieve spelletjes te hebben.”

Veel zijwagentjes

Belderok ziet de oprichting van Talpa Gaming dan ook vooral als een strategische zet. Bovendien, weet Kosters, schiet De Mol af en toe ook met hagel. “Talpa Network heeft inmiddels veel zijwagentjes: een veilingsite, een persbureau, een muziekstreamingservice, socialemediakanalen... Die hoeven niet allemaal fantastisch te draaien om toch de waarde van het bedrijf te vergroten. Online presence en het verkrijgen van data, daar is het hem om te doen.”

Volgens Kosters wordt het hoog tijd dat De Mol afstapt van het idee dat televisie nog steeds de heilige graal is. “De oude tv-adel sterft uit. Het besef dat televisie een doodlopende weg is, daalt maar langzaam in bij Talpa. Het is on­begrijpelijk dat nog geld wordt uitgegeven aan uitgerangeerde sterren als Gordon, Wendy van Dijk en Henny Huisman. Daarmee maken ze ­dezelfde fout die V&D de kop heeft gekost: inzetten op het middensegment.”

“In essentie is Talpa Network een gedateerd mediabedrijf dat wanhopig op zoek is naar manieren om relevant te blijven,” vindt ook Saunders. “Onder de 35 jaar kijkt nauwelijks nog iemand naar analoge televisie. Dat ze nu inzetten op gaming is dan ook zeer begrijpelijk.”