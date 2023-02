John de Mol, hoelang doe je Jan Versteegh dit corvee nog aan?

Beeld SBS

Het nieuwe quizseizoen is nu echt begonnen. Lips houdt wel van een spelletje en signaleerde op Net5 meteen twee oude bekenden. Hij dacht terug aan de tijd dat in Winston Gerschtanowitz en Jan Versteegh grote showmasters leken te schuilen. Nu presenteren de nieuwe Jos Brink en de nieuwe Willem Ruis de quizjes 50/50 en Lingo.

Gerschtanowitz had zijn tandpastaglimlach nog niet verloren en wilde graag ‘lekker beginnen’ en ‘lekker spelen’. Dat beloofde veel, zeker toen Lips’ eigen Parool het antwoord bleek op een van de vragen: ‘In welke krant verschenen de verhalen van Jip & Janneke?’ Het bleek het hoogtepunt van een verder nogal saaie opeenstapeling van vrij standaard quizmateriaal.

Versteegh opende een nieuwe reeks Lingo met – hoe origineel – enkele BN’ers. Ex-sporters, zo luidde de aankondiging. Prima, dacht Lips, als het die twee schijtlollige racebroers Coronel maar niet zijn. Dat werd, kortom, een lange zit.

Versteegh bleek – bewonderenswaardig – nog steeds kwispelend enthousiast boven de ballenbak, maar Lips vroeg zich wel af hoelang John de Mol hem dit corvee nog aandoet.

Daarna schakelde hij snel in voor een andere oude bekende: ook Met het mes op tafel is weer terug. Alleen al het gesprekje van Herman van der Zandt met de kandidaten – “Wat doet u? Bij een drinkwaterbedrijf? Doet u verder nog leuke dingen?” – gaf Lips goede zin. En toen was het geknisper met de bankbiljetten nog niet geweest.

Leuk allemaal, maar na de drie quizzen voelde Lips zich licht schuldig, alsof hij te veel drop had gesnaaid. En toen moest De Slimste Mens nog beginnen. Maar dat programma had, zo las Lips online, in een promofilmpje vooraf de winnaars al per abuis onthuld. Zo hield Lips toch nog een stukje avond over voor de harde werkelijkheid van het Journaal.

