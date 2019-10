John de Mol: ‘Facebook kan iets doen tegen nepreclames, maar wil niet’

John de Mol. Beeld ANP Kippa

John de Mol en Facebook stonden opnieuw tegenover elkaar omdat het na een eerdere zitting in juni niet was gelukt er samen uit te komen. De Talpa-oprichter vroeg na drie maanden onderhandelen alsnog om een uitspraak van de rechter.

De Mol zegt dat hij wil voorkomen dat er nog meer mensen gedupeerd raken. “In het verleden is ongelofelijk veel onzin over mij geschreven en daar heb ik nooit iets tegen gedaan omdat het alleen mijzelf betreft. In dit geval treft het onschuldige mensen die geloven dat ik ze aanbeveel ergens in te investeren. Ik vind echt dat daar iets aan gedaan moet worden en daar kan ook iets aan gedaan worden, maar ze willen niet.”

Technisch onmogelijk

De advocaat van Facebook zei dat wel degelijk alles wordt gedaan om de zogenoemde ‘scam ads’ tegen te gaan en dat er de afgelopen maanden ook geen nieuwe advertenties meer zijn verschenen met de mediaondernemer. Ze erkennen dat het systeem nog niet perfect is, maar dat dat ook niet kan omdat Facebook niet over de technologie beschikt om het volledig tegen te gaan. “De Mol vraagt iets wat technisch onmogelijk is,” aldus de advocaat van Facebook. De advocaat raadde De Mol aan aangifte te doen bij de politie om de oplichters zelf aan te pakken.

De gemelde schade door dit soort advertenties is al zeker 2,2 miljoen euro, zei de advocaat van De Mol op de zitting. Ze vermoedt dat dit bedrag nog veel hoger is omdat mensen zich schamen en geen aangifte durven te doen. Volgens haar verdient Facebook er zelf ook miljoenen aan.

Meer BN’ers

Naast De Mol zijn meer bekende Nederlanders slachtoffer van de nepadvertenties. Onder andere foto’s van Alexander Klöpping, Eva Jinek, Jort Kelder, Humberto Tan, Herman den Blijker en Rik van de Westelaken zijn in advertenties voor bitcoin-producten gebruikt. Zij verklaarden eerder al achter De Mol te staan.

Bankroof

Ook Jort Kelder is aanwezig in de rechtbank van Amsterdam. Hij verklaarde eerder in het programma EenVandaag dat hij zich pas realiseerde hoeveel mensen de dupe zijn van de nepadvertenties toen verschillende mensen contact met hem opnamen. “Er was zelfs iemand 60.000 euro kwijt. Dan begin je je niet schuldig te voelen, maar wel een klein beetje verantwoordelijk. Het is bankroof. Ze zijn het geld gewoon kwijt.”

De voorzieningenrechter doet op 11 november schriftelijk uitspraak.