John Cleese treedt voor het laatst op – nu echt? ‘Hij is net een Rolling Stone’

John Cleese, 82 jaar oud, is weer in Nederland. Zijn komst wordt bejubeld. Jaren geleden al dachten zijn fans dat hij voor de laatste keer was geweest. ‘Hij is net een Rolling Stone, hij blijft maar terugkomen.’

Is dit het dan, de allerlaatste keer? Wie de naam ziet van de theatershow die de legendarische Britse komiek John Cleese komt spelen, gelooft haast van wel. The last time to see me before I die heet de show die hij de komende weken nog in Amsterdam, Zwolle en Groningen speelt. De laatste keer om me te zien voor ik doodga, dus.

Zijn fans twijfelen: Cleese nam al vaker afscheid om later toch weer terug te keren. Maar Cleese is inmiddels 82, en wellicht zit het er na deze reeks shows dan toch echt op. Die gedachte maakt dat er op de tickets, ondanks de hoge prijzen – vanaf 55 euro per kaartje – , een stormloop is ontstaan.

“John Cleese! Dat is een jeugdidool voor mij,” zegt een van zijn Nederlandse fans, fotograaf William Rutten. “Series als Monty Python’s Flying Circus en Fawlty Towers heb ik écht gevreten. Mensen zeggen vaak dat je je idolen niet moet ontmoeten, dat zou alleen maar tegen kunnen vallen. Maar toen ik een keer de zeldzame kans kreeg Cleese te ontmoeten en te fotograferen, hapte ik meteen toe. Ook omdat ik toen, in oktober 2014, ook al dacht: dit zou dus weleens de laatste keer kunnen zijn.”

Ministry of Silly Walks

John Cleese schoof destijds aan in de talkshow van Humberto Tan. Rutten (52) werd uitgenodigd om in de studio aanwezig te zijn. “Maar ter plekke vloog er meteen een begeleider op me af. ‘Mister Cleese houdt er tótaal niet van om gefotografeerd te worden,’ kreeg ik te horen. Vanuit mijn ooghoek zag ik Cleese zelf ondertussen streng kijken. ‘Als je maar niet in de weg staat en me irriteert,’ zei hij, op een toon die ik meteen herkende uit zijn sketches. Ik vertelde dat ik met hem opgegroeid ben, en hoeveel hij heeft betekend in mijn leven.” Dat had effect. “John reageerde opeens oprecht en geïnteresseerd. We kregen een echt gesprek. Na afloop wist hij mijn naam nog.”

Cleese, bekend van de in 1969 begonnen komediegroep Monty Python, is ook in Nederland al jaren populair. Hele volksstammen kennen de sketches van het zestal waar Cleese deel van uitmaakte. De sketch ‘Dead Parrott’ bijvoorbeeld. In die scène gaat Cleese verhaal halen in een dierenwinkel, omdat zijn net aangeschafte papegaai wel érg stil blijft. Dood? Welnee, zegt de verkoper. Geliefd is ook de scène ‘Ministry of Silly Walks’, met een wereldvreemde ambtenaar (Cleese) van het ministerie van Rare Loopjes.

Tegenwoordig schrijft Cleese – die drie keer met veel mediarumoer scheidde – boeken, is hij acteur (in Bondfilms en als Haast Onthoofde Henk in de eerste twee Harry Potterfilms) en maakt hij theater. Hij treedt vooral op om zijn alimentatie te kunnen betalen.

Vermoeiend

Cleese heeft veel betekend in het leven van Kick van der Veer (67), maker van het jarenlang succesvolle radioprogramma Andermans Veren. “Er zijn maar weinig mensen om wie ik in mijn leven zo hard heb gelachen.” Toch laat hij deze tournee zelf aan zich voorbij gaan. “Ik koester liever mijn herinneringen. Die zijn zo kostbaar.”

Ook fotograaf Rutten weet niet of hij Cleese weer gaat ontmoeten. De komiek doet nu geen interviews. “Dat begrijp ik wel. Die man is 82! John Cleese is net een Rolling Stone, hij blijft maar terugkomen. Na de opname van de talkshow met Humberto was hij destijds al doodmoe.”

“Het lijkt me ook heel vermoeiend om de hele dag John Cleese te moeten zijn. Omdat iedereen van je verwacht dat je leuk doet. Maar hij kan het dus wel. Tegen Humberto zei hij destijds: je mag alles doen en vragen, als het maar niet saai wordt. En saai werd het niet. Integendeel. John bleek precies de grappige, leuke man die ik had verwacht.”

John Cleese: The last time to see me before I die, 4 en 11 juli in Carré. Voor de kaartverkoop is een wachtlijst.