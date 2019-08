Johannes Vermeer Prijs naar Ivo van Hove

ITA brengt de oerpremière van Freud op 22 september in Amsterdam, in een regie van Ivo van Hove. Beeld anp

De jury, onder voorzitterschap van algemeen directeur van Nationale Opera & Ballet Els van der Plas, heeft Van Hove als ‘uitzonderlijk theatergenie’ unaniem voorgedragen. Hij ontvangt de prijs ‘voor zijn grandioze bijdrage aan de ontwikkeling van het theater in én buiten Nederland.’

De uitreiking van de prijs, met het bijbehorende prijzengeld van 100.000 euro, vindt plaats op 25 september in de Ridderzaal in Den Haag. Van Hove mag het bedrag besteden aan een speciaal project binnen zijn werkterrein.

De Nederlandse regering heeft de prijs in 2009 ingesteld om uitzonderlijk artistiek talent te eren en te stimuleren. De prijs kan worden toegekend aan in Nederland werkende kunstenaars uit alle artistieke disciplines.De jury bestond dit jaar uit Van der Plas, directeur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst Annabelle Birnie, mode-ontwerper Iris van Herpen, acteur en kunstenaar Jeroen Krabbé en schrijver Jamal Ouariachi.

‘Duizelingwekkend oeuvre’

‘Ivo van Hove heeft een duizelingwekkend oeuvre aan theaterproducties tot stand gebracht dat uniek is binnen het Nederlandse taalgebied maar ook ver daarbuiten,’ aldus het juryrapport.

Van Hove (60) begon zijn theatercarrière in Vlaanderen, waar hij in 1990 artistiek leider werd van het Zuidelijk Toneel. Van 1998 tot 2004 stond hij aan het hoofd van het Holland festival. In 2001 werd hij directeur van Toneelgroep Amsterdam, nu het Internationaal Theater Amsterdam (ITA).

‘Hij verruimt en verdiept steeds weer de theatrale verbeelding van het menselijk bestaan. De afgelopen decennia heeft hij het Internationaal Theater Amsterdam naar de internationale wereldtop gebracht waarbij de schitterende theatervormgeving van zijn partner Jan Versweyveld aparte vermelding verdient.’

Nederlandse taal over de grenzen

Bijzonder is volgens de jury de wijze waarop Van Hove de Nederlandse taal over grenzen brengt. ‘Met zijn baanbrekende dramatische visie en zijn vermogen om taal, drama, regie en beeld gelijkwaardig samen te brengen heeft hij het theater vernieuwd zonder daarbij de verbinding met de traditie te verliezen.’

Zijn leiderschap kenmerkt zich, aldus de jury, door een geweldige combinatie van artistieke en bestuurlijke kwaliteiten. Interdisciplinaire samenwerking is voor hem vanzelfsprekend, zo blijkt ook uit zijn operaregies en de recente samenwerking met het Koninklijk Concertgebouworkest in de voorstelling Dood in Venetië.

Voor het seizoen 2019-2020 brengt ITA twee nieuwe regies van Ivo van Hove: Freud en Wie heeft mijn vader vermoord. Op zondag 1 september is Ivo van Hove de zesde en laatste Zomergast bij de VPRO. In 2020 gaat in New York zijn versie van The West Side Story op Broadway in première. Daarna regisseert hij Isabelle Huppert in La menagerie de verre van Tennessee Williams.

De Johannes Vermeer Prijs werd eerder uitgereikt aan Pierre Audi, Alex van Warmerdam, Erwin Olaf, Marlene Dumas, Rem Koolhaas, Irma Boom, Michel van der Aa, Steve McQueen, Iris van Herpen en Janine Jansen. De uitreiking van de Johannes Vermeer Prijs aan Ivo van Hove, door Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, vindt plaats op woensdag 25 september 2019 in de Ridderzaal in Den Haag.