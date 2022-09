Johannes Vermeer Prijs 2022 voor ‘onnavolgbare schrijver’ Arnon Grunberg

De keuze voor Grunberg benadrukt de positie van de literatuur in het Nederlandse kunstenveld. Beeld ANP

Grunberg ontvangt de prijs vanwege zijn uitzonderlijke betekenis voor de Nederlandse kunsten. Hij heeft volgens de jury als scherp denker en moedig schrijver met zijn literaire bijdragen onmiskenbaar grote invloed gehad op zijn generatie. De Nederlandse staatsprijs voor de kunsten, met een prijzengeld van 100.000 euro, wordt op woensdag 16 november uitgereikt door Gunay Uslu, staatssecretaris van Cultuur en Media.

Zeldzame kwaliteit

De jury roemt de kracht van Grunbergs stem en de herkenbaarheid van zijn schrijven: ‘Hij weet alle genres die hij beoefent zijn eigen volkomen herkenbare, veelvuldig geïmiteerde maar onnavolgbare, stem te geven. Na drie zinnen weet je dat hij aan het woord is, dat is een zeldzame kwaliteit.’

De Johannes Vermeer Prijs kan worden toegekend aan in Nederland werkende kunstenaars uit alle artistieke disciplines. Het is voor het eerst dat de prijs wordt toegekend aan een laureaat uit het literaire landschap. De keuze voor Grunberg benadrukt de positie van de literatuur, en het woord in brede zin, in het Nederlandse kunstenveld. ‘Hij behoort tot de belangrijkste, meest veelzijdige en invloedrijkste kunstenaars van dit moment.’

Onverschrokken

Uit het juryrapport: ‘Grunberg onderzoekt in woord en daad wat de menselijkheid bedreigt. De jury ziet hoe hij met zijn romans, korte columns, journalistieke reportages, filosofische essays, in een 4 mei-voordracht of meest recentelijk via dans, op onverschrokken wijze de vinger op de zere plek legt. Het universum van Grunberg schept ruimte voor ernst en ontroering, maar ook voor verwondering en onbedaarlijk lachen.’

De Nederlandse regering heeft de prijs in 2008 ingesteld om uitzonderlijk artistiek talent te eren en te stimuleren. Grunberg mag het bedrag besteden aan een speciaal project binnen het eigen werkterrein. Ook komt er een presentatie over zijn werk, vanaf 16 november te zien in het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De jury bestaat dit jaar uit Andrée van Es, Pierre Audi, Romana Vrede, Hicham Khalidi en Sjeng Scheijen.