Johan Remkes nam het woord ‘culturele elite’ in de mond

Caroline van der Plas stemde op ‘De Bevers’, al verklaarde ze een week eerder nog dat ze ‘een beetje verliefd was geworden op Johan Remkes’. Beeld ANP

Zo rolt Johan Remkes: je vraagt hem om een advies over de stikstofcrisis en hij komt en passant met een splijtende analyse over het medialandschap. En dat bevalt hem maar zeer matig. Remkes kijkt af en toe naar ‘sommige praatprogramma’s’ en denkt dan aan hoe ze daar in zijn Groningse geboortedorp, in Friesland of in de Achterhoek over zouden denken.

Hij sprak zorgelijk over de ‘culturele afstand’ tussen de Randstad en de rest van het land en nam daarbij het woord ‘culturele elite’ in de mond, wat weer deed denken aan de uithaal van Mark Rutte naar de ‘witte wijn sippende Amsterdamse elite’ van een paar jaar terug.

Afgeven op die vermaledijde grachtengordel die het televisieaanbod dicteert doet het altijd goed, deels omdat het appelleert aan een bestaand sentiment, maar ook omdat het vaak zo algemeen blijft dat het te staven noch ontkrachten valt.

Onhandige twitterfilmpjes

Sterker nog, je zou ook het omgekeerde kunnen beweren: al maanden zijn de boeren niet weg te slaan uit de talkshows, de silhouetten van Caroline van der Plas en Henk Bleker staan ingebrand op menig beeldbuis, en de afgelopen jaren werden we doodgegooid met programma’s die het agrarische leven in al hun boerse glorie laten zien (hallo Yvon Jaspers!). De luidruchtigste talkshowgast van allemaal komt nota bene uit Grolloo (hoi Johan Derksen!).

Wel meer politici bemoeiden zich de afgelopen week met het mediagebeuren. Zo bracht Wybren van Haga, ooit VVD, toen Forum voor Democratie maar inmiddels voorzitter van zijn eigen fractie BVNL, een stemadvies uit voor de Gouden Televizier-Ring. Zijn stamkroeg Ongehoord Nieuws behoorde niet tot de genomineerden en dus riep Van Haga om verder totaal onduidelijke redenen in een onhandig Twitterfilmpje op te stemmen op Het Jachtseizoen van de mannen van StukTV.

Innige omhelzing

Caroline van der Plas, daar is ze weer, zat dan weer in het kamp van De Bevers. “Ik stem op John en Kees, het zijn gewoon fantastische kanjers, lekker met de poten in de klei, hartstikke leuk!” zei de BBB-voorvrouw in een even ongemakkelijk filmpje waarin ze in innige omhelzing met John de Bever stond.

“Ik ben verliefd,” zei ze verrukt, nadat John haar een zoen op de wang had gegeven. Maar daar hoef je bij Van der Plas ook weer niet al te veel waarde aan te hechten, eerder deze week verklaarde ze nog dat ze ‘een beetje verliefd’ was geworden op Johan Remkes.

Alle bemoeienissen van politici ten spijt ging de Gouden Televizier-Ring naar Even tot Hier van Niels van der Laan en Jeroen Woe, twee cabaretiers die de Academie voor Kleinkunst in Amsterdam doorliepen. Ging de grachtengordelelite er toch weer met de prijzen vandoor.