Johan Derksen wordt bedreigd en krijgt beveiliging van werkgever John de Mol

Over de inhoud van de bedreiging wilde Derksen niet te veel zeggen. “Ik heb te maken met een bedreigingszaakje ten opzichte van mij,” vertelde hij. Volgens Derksen zei de officier van justitie hem dat er daar geen mankracht en budget was voor beveiliging, waarop De Mol die regelde. “Dan lees ik dat zeven klootzakken van rijkeluiszoontjes een jongen doodschoppen in Spanje. Die worden genoemd op sociale media en dat noemen ze dan meteen een hetze. En dan hebben ze wél mankracht en geld om die klootzakken te beschermen. Dan voel ik me geweldig voor lul staan. Ik vind het echt schaamteloos,” zegt Derksen tegen De Telegraaf over het tekort aan beveiliging.

Het is niet duidelijk waarom Derksen bedreigd wordt. Zelf rakelde hij in het programma wel even het incident met rapper Akwasi op van vorig jaar. Derksen maakte bij Veronica Inside destijds een opmerking over een als traditionele zwarte piet verklede man tijdens een demonstratie van Black Lives Matter. “Weten we zeker dat het Akwasi niet was,” zei hij. De opmerking kwam Derksen op felle kritiek te staan.

Toen Derksen werd gevraagd of hij bang is door de bedreigingen, reageerde hij met: “Ze kunnen mij alleen blij maken, hè. Niet bang.”