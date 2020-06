Johan Derksen twijfelt over doorgaan met Veronica Inside

Johan Derksen met Wilfred Genee en René van der Gijp. Beeld ANP Kippa

“Ik ga er eens goed over nadenken of ik hier mee doorga. Het was een enorme kutshow maandagavond. De eindredacteur en presentator wilden er een thema-avond van maken, maar daar was ik het totaal niet mee eens. Wij hadden onze eigen uitzending moeten maken.”

“Ik weet dat ik niet zo gemakkelijk kan opstappen met een contract, maar als je John de Mol duidelijk maakt dat je niet meer gemotiveerd bent dan zegt hij: blijf maar lekker in Drenthe,” zegt Derksen, als reactie op de veelbekeken en -besproken uitzending van maandagavond. “Langzamerhand wordt het na 22 jaar hetzelfde kunstje. Een herhaling van zetten. Dat begint me de strot uit te hangen.”

“We hebben van Talpa een prachtige aanbieding gekregen om iets anders te gaan doen. Dat kwam voor mij als een geschenk uit de hemel, maar René en Wilfred zagen dat niet zitten,” aldus Derksen die niet zegt waar dat programma precies over gaat. Over Veronica Inside twijfelt hij. “Ik weet niet of ik wel verder wil. Moet ik dan alleen doorgaan voor het geld? Ik ga er in ieder geval nooit meer zitten als er zulke fratsen uitgehaald worden.”

Derksen heeft nog een contact tot 2023. “Dat snap ik, maar bij Wim Kieft staat in zijn contract dat hij mij onmiddellijk kan vervangen. En Wim is daar uitermate geschikt voor.”