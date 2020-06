Johan Derksen leek het maar niet te begrijpen

Beeld ANP Kippa

Er was zelfmedelijden: “Je kunt het toch nooit goed doen in dit land.” Er was de vermoorde onschuld: “Er zitten heus geen kwade bedoelingen achter.” En er was agressie: “Ik zit hier met een eigenwijze in zichzelf gekeerde Marokkaan te lullen!” Maar er was verdomd weinig zelfreflectie bij Johan Derksen, tijdens de uitzending van Veronica Inside, die geheel in het teken stond van Akwasi-gate.

Die ‘grap’ van Derksen, waarbij hij de rapper met Zwarte Piet vergeleek, had tot een nationale rel geleid. Daar ging hij dus mooi geen excuses voor aanbieden, zei hij aan het begin van de show. Hij vond het een ‘circusvoorstelling.’

Toen was al duidelijk dat het een lange zit zou worden, de vijfenzeventig reclamevrije minuten die waren uitgetrokken om te praten over racisme. Advocate Natacha Harlequin en oud-international Dries Boussatta zaten ook aan tafel, maar echt geïnteresseerd in wat zij te melden hadden leek Derksen niet. Hij was immers geen racist, en eigenlijk had hij ook nog nooit meegemaakt dat iemand in zijn omgeving racistisch werd benaderd. “Jullie zijn ook wel erg overgevoelig,” zei hij verwijtend tegen Harlequin, die met engelengeduld bleef uitleggen dat het minste wat Derksen kon doen was een beetje empathie opbrengen. “Ik rij niet vanuit Drenthe naar de tv-studio om met de handrem erop te praten,” antwoordde die.

De ogen van Boussatta spuwden inmiddels vuur. Hij was al woest geworden om een schijnheilige compilatie van alle keren dat Derksen had gezegd tegen racisme te zijn, en toen hij door Derksen kreeg toegebeten dat hij ‘uit zijn nek zat te lullen’ was ie er wel klaar mee. Boussatta zweeg.

Wat restte was een uitzending die zich laat samenvatten als ‘het racismedebat voor dummies’, waarbij Lips zich vooral afvroeg of Derksen het niet wilde begrijpen, deed alsof hij het niet begreep of het daadwerkelijk niet vatte.

