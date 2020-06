Johan Derksen biedt geen excuses aan voor uitspraken over Akwasi

Johan Derksen. Beeld ANP Kippa

Derksen beloofde tijdens het programma wel de dialoog aan te gaan, met speciale gasten als oud-voetballer Dries Boussatta en de zwarte advocate Natasja Harlequin. Akwasi, Ruud Gullit en enkele spelers van het Nederlands elftal bedankten voor de eer aan te schuiven aan tafel.

Derksen maakte vorige week tijdens een uitzending van het televisieprogramma Veronica Inside een opmerking over een als traditionele zwarte piet verklede man tijdens een demonstratie van Black Lives Matter. “Weten we zeker dat het Akwasi niet was,” zei hij.

De rapper Akwasi was onlangs een van de sprekers op een demonstratie tegen racisme op de Dam, met een fel betoog tegen Zwarte Piet.

Grap

“Dat was misschien een verkeerde grap,” blikte Derksen maandagavond terug. “Maar het was niet eens mijn slechtste grap. Akwasi riep geweld op tijdens zijn toespraak op de Dam,” doelde hij op de uitspraken van de rapper, die dreigde als zwarte piet verklede mensen in het gezicht te schoppen. “En dat wordt wel geaccepteerd. Als hij blank was geweest, dan had ik er ook iets van gezegd.”

De internationals van het Nederlands elftal en het Nederlands vrouwenelftal boycotten inmiddels het programma Veronica Inside van Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp. “Nee dit is ver over de grens,” reageerde aanvoerder Virgil van Dijk van Oranje. “Niet voor de eerste keer. Niet voor de tweede keer. Keer op keer op keer. Wij, Oranje-internationals laten ons niet meer interviewen door dit programma.”

Het praatprogramma over voetbal en randzaken had maandag voor het eerst geen reclameblok. Adverteerders gaven massaal gehoor een een oproep van bekende Nederlanders om Veronica Inside te boycotten.

Derksen kreeg naast kritiek overigens ook steun. Zo werd de hashtag TeamJohanDerksen in het leven geroepen.