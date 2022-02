Johan Derksen besloot dat de verantwoordelijkheid bij de vrouwen lag

Johan Derksen: “Als een vrouw een dickpic opgestuurd krijgt, vind ik dat ze met haar telefoon naar hem toe moet stappen en moet zeggen: wat wil je nou, klootzak?” Beeld SBS6

Eigenlijk wilde Lips er geen aandacht aan besteden, de belegen kleedkamermeningen van VI Vandaag omtrent het Overmars-schandaal bij Ajax. Wat had hij verwacht? Derksen die nu eens pal voor de vrouwen in het verhaal ging staan? Die de tijdsgeest zou aanvoelen en zou besluiten: wij mannen moeten beter?

Natuurlijk niet. Derksen nestelde zich maandagavond alweer knus in zijn ok-boomer-hoekje en besloot dat de verantwoordelijkheid bij de vrouwen lag. “Als een vrouw een dickpic opgestuurd krijgt, vind ik dat ze met haar telefoon naar hem toe moet stappen en moet zeggen: wat wil je nou, klootzak?” Of, voegde hij eraan toe: meteen naar Overmars zelf, als je lef hebt. Dat hij daarmee voorbijging aan concepten als machtsverhoudingen en een onveilige, seksistische werkomgeving? Ach, niet teveel lettergrepen aan deze stamtafel graag.

En tóch schakelde Lips een avond later nog eens in, tegen beter weten in natuurlijk. En ja hoor, hij zag Derksen alweer in de volgende valkuil trappen. Met ongepast aplomb verkondigde Derksen dat hij er zelf niet aan zou dénken om een dickpic te maken en versturen. Hij kon het zich niet voorstellen, waarom zou je? Lips zag hem erbij stralen en kon alleen maar heel diep zuchten. Want nee, niet álle mannen nee. Maar sommige mannen wél, en daar gaat het om en daar hebben we het nu even over.

Ruim een miljoen kijkers voor VI Vandaag, las Lips, waarvan ongetwijfeld een hoop mannen. Lips zou ze allemaal een rolmodel gunnen met meer besef van waar de problematiek zit. Dat Derksen die problematiek zelf in z’n broek houdt, was wat Lips betreft precies waar het niet over had moeten gaan.

Reageren? hanlips@parool.nl.