Joe debuteert: oude hits, maar geen verhalen over vroeger: ‘Ik geloof niet in Wikipediaradio’

Presentatoren Edwin Noorlander en Willemijn Delwel in de studio van het nieuwe radiostation Joe. Beeld Eva Plevier/ANP

Op deze maandagochtend is er al elk halfuur een nieuwslezer te horen en een enthousiaste dj kondigt Queen aan, met Another One Bites the Dust. Maar de radio die wordt gemaakt in het omgebouwde vergaderzaaltje in de drukkerij van DPG Media (dat onder meer Het Parool en het AD in de portefeuille heeft), is op moment van schrijven nog nergens te ontvangen.

In de wat krappe hokjes, met grote foto’s van Elton John en Tina Turner aan de wanden, wordt proefgedraaid voor het echte werk, dat vrijdag begint. Programmadirecteur Roland Snoeijer: “Een studio is als een cockpit. Je moet weten dat alles werkt voor je je eerste vlucht maakt.”

Zeven weken: meer tijd was er niet om Joe, samen met Radio4All de eerste nieuwkomer op de FM-band sinds Qmusic in 2005, klaar te krijgen voor de uitzending. Begin juli verkreeg moederbedrijf DPG een extra etherfrequentie op de overheidsveiling die de radiowereld meer dan een jaar lang in zijn greep hield. Hoewel digitale radio terrein wint, is de ouderwetse FM-frequentie nog altijd veruit het populairst. Volgens Het Financieele Dagblad betaalde DPG voor een periode van 12 jaar 47,3 miljoen euro voor de frequenties van marktleider Qmusic en het nieuwe Joe.

Net als Qmusic bewees Joe zijn succes eerst in Vlaanderen, waar het inmiddels qua bereik de derde zender is. Voor Nederland blijft het format grotendeels gehandhaafd: louter grote hits uit de jaren zeventig, tachtig en negentig. De doelgroep? “De volwassen luisteraar,” aldus Snoeijer, die spreekt van ‘frisse veertigers en ouder’, mensen die ‘de rush van hun jonge jaren voorbij zijn, maar nog volop in het leven staan.’

Transfers

Joe FM wordt ondanks de muziek van soms decennia terug geen nostalgiezender, benadrukt Snoeijer. “Bij ons geen verhalen uit de tijd dat de liedjes werden opgenomen. Dat soort Wikipediaradio, daar geloof ik niet in. Natuurlijk, we zullen best eens een week van de jaren tachtig houden, maar we willen wegblijven van te veel herinneringen ophalen. We maken content die gaat over de dag van vandaag, daar heeft iedere luisteraar namelijk mee te maken.”

Snoeijer is bezig een team van dj’s samen te stellen dat ‘aansluit bij de generatie van onze doelgroep’, maar heeft de transfers nog lang niet rond. “We zoeken naar radiomakers met een vertrouwd geluid. Die werken nu meestal nog ergens anders. We proberen hen nu naar ons station te halen. Logisch dat dat niet binnen een paar weken is geregeld.”

Daarom begint Joe, dat dezelfde jingles en logo’s gebruikt als z’n broertje uit Vlaanderen, vrijdag met een ploeg presentatoren die ook bij Qmusic actief zijn. Weekend-dj’s krijgen een plek in de werkweek en bekende namen van doordeweeks duiken op ‘als vliegende kieps’. Onder anderen Domien Verschuuren (35) is de komende maanden af en toe te horen. Hij zegt ‘heilig te geloven’ dat Joe op den duur een succes wordt. “En dat zou ik ook zeggen als ik niet bij hetzelfde bedrijf werkte.”

Oudere luisteraar

Toch is het speelveld voor de nieuwkomer beperkt. Directe concurrenten Radio 10 en Veronica FM verkregen ook een nieuwe FM-frequentie, al is dat wel een andere dan voorheen (in het kort: Joe is te horen op de oude frequentie van Radio 10, en Radio 10 weer op die van Veronica, dat zelf verhuist naar de plek van het verdwenen Slam!). Publieke zenders Radio 2 en Radio 5 richten zich ook op de oudere luisteraar en draaien veel bewezen hits uit de vorige eeuw.

“Toch weten we uit onderzoek dat er ruimte is voor Joe,” zegt Snoeijer. “De liefhebber van deze muziek wordt nog niet voldoende bediend.” De unieke aantrekkingskracht van Joe schuilt volgens Verschuuren in de muziekprogrammering. “Bij die andere zenders hoor je af en toe toch nieuwe hits van pakweg Ed Sheeran of Dua Lipa, maar daar luister je niet voor als je van classics houdt. Joe is straks de enige die écht alleen maar seventies, eighties en nineties draait.”

Een beoogd marktaandeel voor de nieuweling wil Snoeijer niet formuleren. Hij predikt vooral tijd. “7 weken is veel te kort om er meteen te staan. Voor nu is het belangrijkste dat de muziek al wel precies is zoals we willen. Daarna willen we steeds verder groeien. We zitten erin voor de lange termijn. Dat is ook nodig, want radio is en blijft slow business.”