Lips had drie schermen open. CNN natuurlijk, waar de inauguratie van Joe Biden en het vertrek van Donald Trump uit het Witte Huis werden gevierd als een soort bevrijdingsdag. Twitter, voor de meningen van de instantduiders. En NPO1, waar Winfried Baijens en Laila Frank commentaar gaven.

Die trappen van het Capitool, die kende Lips inmiddels wel. Twee weken eerder had hij er zes uur lang ademloos naar gekeken, toen de woeste meute Trumpaanhangers er bezit van had genomen. Hij herkende het raampje dat ze hadden ingeslagen, de gangen waar ze joelend doorheen waren gerend, de balkons waar ze hun confederatievlaggen lieten wapperen. Het gebouw was ontheiligd.

Nu lag Capitol Hill er compleet anders bij. “It was a crimescene, now it’s a stage,” werd op CNN gezegd. De zon scheen, de vlaggen wapperden, maar het trauma van die dramatische dag waarop de democratie op haar grondwesten schudde was er nog voelbaar.

En ook Lips merkte dat vier jaar durende waanzin aan de andere kant van de oceaan hem meer had gedaan dan hij had gedacht. Hij was gaandeweg gewend geraakt aan Trumps woedende tweets, aan de krankzinnige speeches, aan zijn onbeschoftheid. Maar ook aan de spanning, het idee dat het elk moment uit de hand kon lopen. Trumps presidentschap was een langgerekte adrenalinestoot.

En dus was het voor Lips even schakelen. ‘Fire and fury’ had plaatsgemaakt voor verzoening en verbinding. Kamala Harris werd beëdigd als eerste vrouwelijke vicepresident en Joe Biden legde de eed af op een groteletterbijbel. Hij sprak over hoe er een einde moest komen aan de verdeeldheid. Er was poëzie, Lady Gaga en J.Lo zongen hun mooiste lied, en Laila Frank hield het in de studio in Hilversum niet droog. En al is Lips niet zo’n snelle huiler, ook hem liet de nieuwe wind die in de Verenigde Staten waaide niet onberoerd.

