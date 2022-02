Joanneke Meester maakte op straat kunst van het rondslingerende afval

Tijdens de lockdown werkte Joanneke Meester tijdelijk op straat in Zuidoost. Van spullen die ze vond bij het grofvuil maakte ze kunstwerken, die uiteindelijk allemaal in de vuilniswagen verdwenen.

BijlmAIR is een artist-in-residence-programma van CBK Zuidoost. Sinds 2001 worden kunstenaars uit binnen- en buitenland uitgenodigd om tijdelijk te wonen en werken in een studio in Heesterveld. In de expositieruimte van het CBK is nu een overzicht te zien van de kunstenaars die hier in de afgelopen twee jaar hebben verbleven. Veel werk dat hier ontstaan is gaat een relatie aan met Zuidoost.

Joanneke Meester werd lastminute gevraagd voor een werkperiode in de Bijlmer. Ze verruilde in december 2020 haar atelier in het centrum voor de studio van BijlmAIR. Eigenlijk was een Afrikaanse kunstenaar uitgenodigd, maar door de epidemie was dat niet mogelijk.

Reacties buurtbewoners

Ze ging de buurt verkennen, maar door de strenge lockdown was bijna niemand op straat. Overal lag wel veel grofvuil. Meester had eerder robotsculpturen gemaakt van piepschuimen verpakkingsmateriaal. Op de afgelopen editie van ArtZuid waren bijvoorbeeld twee van zulke robots van Meester te zien, die waren geïnspireerd op Yoko Ono en John Lennon.

In de Bijlmer kwam Meester opnieuw afval tegen waarmee ze beelden wilde gaan maken. Aanvankelijk sleepte ze allerlei spullen mee naar haar atelier. “Op een gegeven moment begon ik op straat al te kijken wat ik ermee kon doen. Ik ging ter plekke composities maken.”

Het eerste object was een stapeling van een kastje, een zwangerschapsbal en een bloembak. “Toen kreeg ik al een paar reacties van mensen die voorbij kwamen fietsen, of die spullen aan het wegbrengen waren. Ik dacht, eigenlijk is dit een goed idee. Ik laat die dingen gewoon op straat staan voor de bewoners. En dan maak ik er een foto van.”

Relatie met de omgeving

Een selectie van die foto’s hangt nu op een wand bij het CBK Zuidoost. “Ik voerde veel gesprekken met mensen die vroegen waar ik mee bezig was. Dan begon ik een beetje uit te leggen waarom ik hier was en hoe het was ontstaan. Dat ik beeldend kunstenaar ben, dat dit ook een vorm van kunst is. De gesprekken werden vaak heel persoonlijk.”

Tijdens het maken van de beelden was Meesters aandacht vooral gericht op de objecten zelf. Als die eenmaal af waren en ze er een foto van ging maken, vielen bepaalde dingen in de omgeving op. Een beeld met wieltjes bleek een relatie aan te gaan met auto’s die vlakbij geparkeerd stonden. Zelfs de kleur van de afvalmaterialen en de auto’s kwamen overeen. Het roze van een kap van een kinderwagen lijkt terug te komen in de kleur van een flat. “Dat waren allemaal cadeautjes uit de omgeving.”

Car Romance, van Joanneke Meester. Beeld CBK Zuidoost