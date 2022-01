Jinn: springerige, fysieke en soms poëtische weg naar volwassenwording

Jinn

Regie: Nijla Mu’min

Met: Zoe Renee, Simone Missick, Kelvin Harrison Jr.

Te zien op: Picl

Summer (Zoe Renee) en Tahir (Kelvin Harrison Jr.) in de film Jinn.

Summer (een energieke rol van nieuwkomer Zoe Renee) reageert met de typische tegenzin van een tiener op het nieuwe geloof waarin haar moeder Jade haar meetrekt. Maar ze ziet ook hoe Jade opbloeit. En wanneer Summer verliefd wordt op klasgenoot, en tevens moslim, Tahir (Kelvin Harrison Jr.), kantelen hij en zijn ouders met hun vrijzinnige opstelling alle vooroordelen die ze heeft over moslims.

Jinn gaat over de vraag hoe je elementen van datgene waarmee je in aanraking komt – een geloof, een geliefde – integreert in je identiteit. Dat is een proces van vallen en opstaan, ondervindt Summer. Die bestanddelen willen nog weleens met elkaar botsen, zoals de vroomheid die haar hoofddoek dicteert botst met het ontdekken en uiten van haar seksualiteit. In een schrijnende scène wordt Summer door een imam in zijn preek indirect aangesproken op haar Instagramfoto’s.

Gekunstelde ingrepen

Jinn is het speelfilmdebuut van Nijla Mu’min, die in haar regie talent toont voor het visueel uitdrukken van de belevingswereld van haar hoofdpersonage. Ze creëert een kleurrijke wereld die net als Summer springerig, fysiek en op momenten poëtisch is.

Iets minder overtuigend is Mu’mins scenario, dat een aantal gekunstelde ingrepen kent. Zoals wanneer Summer op school een essay moet schrijven over identiteit, waarmee de thematiek wel erg letterlijk wordt uitgespeld. En ook de centrale metafoor van de film, de mythische, gedaanteverwisselende djinn uit de titel, is een tikje gezocht.

En die kunstgrepen heeft de film ook helemaal niet nodig. Met de grillige en juist daardoor zo herkenbare weg die Summer aflegt naar volwassenheid, en vooral de doorleefde relatie met haar moeder Jade (mooi genuanceerd gespeeld door Simone Missick), heeft Jinn al een sterk genoeg verhaal te vertellen. En weet dat te doen met veel warmte en empathie.