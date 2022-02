Vic van de Reijt tussen de carnavalskrakers.

Lips had geen idee, maar ze bestaan echt: mensen die zichzelf met droge ogen carnavalist noemen. Die treuren dat ‘het net is of je een heel mooi koraalrif ziet afsterven voor je ogen’ als het feest niet door kan gaan omdat de hossende volksstammen elkaar besmetten met het coronavirus.

Goed nieuws voor iedereen die van carnaval houdt, zei Xander van der Wulp maandag in het Journaal. Nog sneller dan verwacht wordt er versoepeld. De belangrijkste bijzaak in het Zuiden kan weer van start.

Lala, lalalalaaaaaa!

Welja, dacht Lips. Goed nieuws. Met toenemende verbazing zat hij te kijken hoe het mooie programma Andere Tijden zijn best deed hem aan de carnavalskraker te krijgen. Uitgever Vic van de Reijt, kenner, had het allemaal op een rijtje gezet. Van de ‘oerschlager’ O was ik maar bij moeder thuis gebleven tot Betsie & Jo met Het Komkommertje: ‘Jij komt niet aan mijn komkommertje, jij blijft van mijn snijboon af.’ MeToo avant la lettre.

Vader Abraham en Boer Koekoek: ‘Stem nu maar op mij, dan word ik president, verlaag ik de benzineprijs met vijftig cent.’

Johnny en Rijk zongen: ‘Ik ben zo blij dat mijn neus van voren zit en niet opzij.’ Dat is toch een filosofische uitspraak, riep Van de Reijt uit. Liedjesschrijver Willem Wilmink zou hebben beweerd dat het hier een verwijzing betreft naar Picasso, want die schilderde zijn neuzen van opzij. “Dit is in feite kritiek op de moderne kunst,” zei Van de Reijt.

Zo zout had Lips het nog niet gegeten. En toen had hij nog niet eens gezien hoe André van Duin (Ik heb hele grote bloemkolen, Ta-ta-ta, Daar staat een paard in de gang) het allermooiste carnavalsnummer bezong dat hij kende: ‘Weet je wel wat ik zou willen zijn, een bloemetjesgordijn, een bloemetjesgordijn. Van het plafond tot op het raamkozijn, een bloemetjesgordijn, een bloemetjesgordijn.’

Alaaf!

