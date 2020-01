Jezelf zijn is hartstikke leuk, maar met adhd niet altijd handig

ADHDennis, SBS6.

Chaotisch, vergeetachtig, aanwezig, impulsief, concentratieproblemen, altijd te laat op afspraken, luistert niet, onrustig en druk. Dat is wat Dennis Weening te horen krijgt als hij familie, vrienden en collega’s voor de camera vraagt hoe ze hem zien.

Beledigd voelt hij zich niet, hij hoort het al zijn hele leven. In ADHDennis onderzoekt hij of zijn onrust voortkomt uit adhd. Voor zijn familie, vrienden en collega’s is dat overduidelijk, maar hij is nooit gediagnosticeerd.

Zijn moeder vond hem een gezellig kind, dat er altijd een feestje van maakte, altijd bezig was aandacht te krijgen. Maar als ze zijn schoolrapporten van vroeger door­nemen, is er een ander beeld: ‘druk’, ‘concentratieproblemen’, ‘onprettig’.

Moeder Weening twijfelt of ze hem vroeger had moeten laten onderzoeken. “Maar dan had je aan de medicijnen gezeten, en dat is ook niks.”

Collega Jan Versteegh bevestigt dat. Hij kreeg vanaf zijn vierde adhd-pillen en stopte daar op zijn zeventiende bewust mee, omdat zijn leven er een flatliner van werd. Geen pieken, geen dalen. Maar de tienjarige Elise vertelt timide aan Weening dat ze liever wel pillen slikt, vooral op school. “Want dan ben ik rustiger en willen kinderen wel naast me zitten.”

Uren later ziet Weening Elise opnieuw, maar dan zijn de pillen uitgewerkt. Het meisje straalt en is uitgelaten. Ze probeert de hele cameraploeg een radslag te laten maken, springt op Weenings rug, stuitert heen en weer. Over de pillen zegt ze nu iets heel anders. “Ik ben blij als ze op zijn. Dan kan ik weer lekker mezelf zijn.”

Lips werd blijer van de stralende Elise, net als Weening, maar hij hoeft er niet mee in een klas te zitten. Haar moeder vat het samen: jezelf zijn is hartstikke leuk, maar niet altijd handig.

Reageren? hanlips@parool.nl.