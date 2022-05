Jeugdtheater Out of Order: waarom zou een Ajaxshirt niet samengaan met naaldhakken?

Het podium van de voorstelling 'Out of order' staat vol televisieschermen en rekwisieten, waardoor er op elk moment overal wel iets te zien is. Beeld Moon Saris

Aan het begin van Out of Order, een samenwerking van Degasten met choreografenduo Dayna Martinez Morales en Vincent Verburg van Movementalist, zitten de performers met hun rug naar het publiek, of verborgen onder een kleed. Naarmate ze zich tot elkaar wenden is het alsof ze opnieuw moeten leren om zich tot elkaar te verhouden. En tot zichzelf.

De jeugdtheatervoorstelling draait om de impact die de afgelopen coronajaren hebben gehad op een generatie die net bezig was zichzelf te ontdekken. Ontdekken wie je bent doe je immers niet op een eenzame zolderkamer, maar in relatie tot anderen. Door de grenzen van een ander af te tasten, stuit je op die van jezelf. Door het lichaam van een ander te verkennen, ontdek je je eigen lichaam.

Die rode draad vertaalt zich in een reeks energieke scènes, waarin associatieve teksten uit het werk van kunstenaar Bruce Nauman voorbijkomen, gecombineerd met zowel ingetogen gitaarmuziek als stampende hiphop. Het toneel staat vol televisieschermen en rekwisieten, waardoor er op elk moment overal wel iets te zien is. Als een afspiegeling van de veelheid aan prikkels die jongeren na twee jaar binnen zitten weer overvalt.

Identiteit als verkleedkist

Jong zijn betekent verschillende versies van jezelf uitproberen, al laat Out of Order zien dat overal conventies en vooroordelen op de loer liggen die dat spel met identiteit als verkleedkist minder vrij maken. Over gender bijvoorbeeld, en seksualiteit. Want waarom zou een Ajax-shirt niet samengaan met rode naaldhakken?

Hoewel niet elk idee even goed werkt, herinnert Out of Order er in de meest opzwepende momenten overtuigend aan dat theater een plek kan zijn waar iedereen alles mag zijn. Zolang je ook echt iedereen een podium geeft, en dat is precies wat Degasten doet. Diversiteit, niet als marketingtruc of subsidielokker, maar als ongedwongen werkelijkheid.