Jerry en Gaby emigreerden naar Portugal in een oude camper: ‘Alle pech bracht ons dichter bij elkaar’

Gaby, Jerry en hun kinderen werden door SBS6 gevolgd op hun camperreis. 'Alle pech bracht ons dichter bij elkaar.'

Als dramadocent Gaby van Leyenhorst en haar vriend Jerry Loos, werkzaam bij een datacenter, in 2020 hun huis onder de rook van Amsterdam verkopen, hun baan opzeggen en zonder vastomlijnd plan richting Spanje vertrekken, heeft niet iedereen vertrouwen in een goede afloop. “Eet de overwaarde niet op,” zegt Gaby’s moeder bezorgd, in aflevering één van Het Roer Om, het nieuwe realityprogramma van SBS6 waarin Nederlanders gevolgd worden die gaan emigreren. Oma pinkt een traantje weg omdat ze haar kleinkinderen, Bor (6) en Zenn (4) moet gaan missen. “Anderen zien beren op de weg, maar Gaby en Jerry doen het gewoon,” merkt een vriendin van het stel op. Maar de stokoude Amerikaanse camper die ze naar hun eindbestemming moet brengen blijkt niet vrij van mankementen, al in Nederland moet de wegenwacht worden ingeschakeld.

Leven in de zon

Aan de telefoon vanuit vanuit de Algarve, waar ze nu tijdelijk wonen op een campercamping, vertelt het avontuurlijke stel over hun reis: “We droomden altijd van een leven in de zon, met meer vrijheid. Corona heeft ervoor gezorgd dat we niet langer wilden wachten met vertrekken. We hadden niets te verliezen en zagen vooral mogelijkheden. Onderweg moesten onze plannen vorm krijgen.”

Naast hun aanstekelijke optimisme valt op dat Gaby tijdens de aflevering toch redelijk wat af huilt. Loos: “Ze schiet altijd vrij snel in de emotie hoor.” “Ja, ik heb heel wat tranen gelaten onderweg,” geeft Van Leyenhorst toe, “Maar ik leer juist van tegenslagen. Je moet door, hoe vervelend dingen soms ook zijn. En alles gebeurt met een reden, dat geloof ik oprecht.”

Een van de grootste tegenslagen tijdens hun reis was een brand in de motor van de camper, die ze liefkozend Winnie noemen (naar het campermerk Winnebago). “Dat was wel een van de meer angstige momenten, maar het mooie was dat we meteen onderdak kregen aangeboden van lieve mensen,” vertelt Loos. Ze zijn verliefd op hun Winnie, maar hebben er wel veel pech mee onderweg gehad. Van Leyenhorst: “Het bleek geen handige camper om mee door Spanje te reizen, met veel bergweggetjes en nauwe bochten. Tijdens de lockdown moesten we voor zes uur ’s avonds een camping zien te vinden en soms bleek er dan geen plek te zijn voor dit bakbeest, maar wildkamperen mocht ook niet.”

Veel gelukkiger

Terugkijkend kunnen ze er wel om lachen, zegt Van Leyenhorst. “Alle pech heeft ons alleen maar dichter bij elkaar gebracht. Leren loslaten van alle verwachtingen was de grootste les van de laatste maanden. We weten nu dat we op onze intuïtie kunnen vertrouwen. In Portugal leven we in contact met de natuur en in een ander tempo; we zijn hier veel gelukkiger.”

De overwaarde van hun huis is nog niet opgegeten, ze hebben slechts een deel opgenomen voor reis en verblijf. Loos: “Gaby werkt nu als online lifestylecoach en start binnenkort een schooltje op de camping, waar de jongens ook heengaan. Ik vlog op YouTube en beleg in crypto. Uiteindelijk is ons doel om zelf een kleinschalige campercamping te beginnen óf om samen met gelijkgestemden een dorpje te kopen.”

Op hun Instagram-pagina @travel2wonderland_with_us omschrijven ze hun deelname aan het programma met de nodige zelfspot: ‘Lachen, gieren, brullen (het blijft natuurlijk leedvermaak en vanaf-de-zijlijn-uitlach-en-beterweet-tv).’ Ze hebben de aflevering zelf nog niet gezien, maar zijn voorbereid op allerlei soorten reacties, aldus Van Leyenhorst: “Ik hoop vooral dat we andere mensen kunnen inspireren om niet te wachten maar hun dromen nu te leven.”

Het Roer Om is elke maandag te zien om 21.30 uur op SBS6 en terug te kijken op KIJK.nl